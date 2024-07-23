全球第1家！證交所通過英國標準協會碳中和認證

台灣證交所成為全球首家榮獲BSI頒發ISO 14068-1:2023碳中和證書之交易所，圖為證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣證券交易所今（23）日宣布，經過英國標準協會（BSI）的嚴謹評估與審核程序，成功通過ISO 14068-1:2023碳中和查證，成為全球首家達成此標準的交易所。

證交所成為全球首家榮獲BSI頒發ISO 14068-1:2023碳中和證書之交易所，此次特別由BSI全球驗證部門總裁暨集團商務長Harold Pradal親自來臺頒證，顯示證交所在推進永續發展及遵守國際最高標準上的努力及成就，已獲得BSI集團高度肯定。

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證交所長期積極投入永續行動，全面提升在ESG各方面的運作機制和品質，2023年初更進一步響應臺灣2050年淨零轉型目標，承諾並規劃碳中和路徑，以2022年為基準年至2030年溫室氣體減量37.8%，長期目標（Long-term）至2050年達成淨零排放。

2022年至2040年期間，證交所預計透過設備汰換等節能減碳措施，搭配再生能源目標進行減量，其餘留存的溫室氣體排放量則以碳權進行抵換來達成每年度碳中和目標；2040年至2050年期間將殘餘的溫室氣體排放持續以碳權進行抵換，來維持碳中和目標之宣告，展現證交所於2050年實現淨零排放目標的決心。

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