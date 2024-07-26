央行理事：單靠貨幣政策難以解決房市供需失衡問題

央行理事認為，單靠貨幣政策，難以解決目前房市供需失衡問題。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行6月理監事會議後宣布升準、不升息，搭配推出第六波信用管制措施，彈性運用手中貨幣政策工具，有多位理事認同，但有兩位理事認為，台灣房價問題複雜，房市供需失衡問題，無法單靠央行貨幣政策解決，央行能做只是降低投機性炒房，仍須尋求其他方式解決。

有位理事指出，我國房屋買賣移轉棟數年增率持續上升，房價屢創新高，銀行不動產貸款餘額占總放款餘額比率，自去年6月以來大抵呈上升趨勢，顯示房市並無降溫的跡象。

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另外一位理事說，房市降溫有2大策略，即價與量。價就是利率，除非利率大幅調整，否則對房市影響不大，且還會影響投資及消費；從量著手，縮減流動資金，有較直接、較大的效果，當為有效的辦法。此次調升存準率主要針對房市，需注意減少貨幣供給對消費、投資及利率可能的衝擊。

一位理事認為，目前房屋需求旺盛，而供給面相對短缺，業者推案與開工速度無法趕上需求。此情況與近期建築貸款年增率持續下滑，惟購置住宅貸款餘額年增率續升之數據呈現一致。單靠央行政策難以解決目前房市供需失衡問題。調升存款準備率雖有助於降低整體流動性，對房地產貸款帶來壓縮效果，但對房市供需失衡的情況仍須其他方式解決。

另一位理事也說，房市供給面包含營造成本、都市計畫及社會住宅等，台灣房價問題很複雜，非央行可以獨力抑制。央行能做的就是降低投機性炒房，設法讓房價成長率下滑，而非逕將房價抑制到底。

多位理事關切調降自然人特定地區第 2 戶貸款成數對換屋族的影響，有位理事表示，去年 6 月央行新增特定地區第二戶房貸成數規範，已對換屋族訂有 1 年的調整期限。實施以來，有近 10%比重的戶數是用切結換屋方式處理，本次措施係延續過去的作法。

有位理事認為，對房價抑制應具有一定效果，惟須關注此措施短期內是否助長預售屋市場的熱潮。

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