房市火熱，6月房貸餘額年增率雙位數成長（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕房市持續火熱！中央銀行今日公布6月房貸餘額10兆5404.79億元、建築貸款餘額3兆3070.81億元，雙雙創下史上新高，其中，房貸餘額年增率10.21%，增速創3年新高；先前冷颼颼的建築貸款，也終止連13個月下滑，年增率3.15%。

房貸餘額破10.5兆元，持續攀高，年增率重返雙位數，央行官員分析主要是受惠於三大利多，包括國內景氣佳、台股表現不錯推升財富效果，加上新青安優惠房貸帶動年輕人購屋需求所致。

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比較意外的是建築貸款餘額年增率在創下7年新低後，6月出現回升。根據央行統計，6月建築貸款餘額3兆3070.81億元，月增266.42億元，年增3.15%，終止連13降紀錄，是否是建商信心回溫？

央行官員表示，應該與基期有關，另外6月建商購地貸款有些增加，週轉金需求也有上升，不過建築貸款年增率已處於低檔許久，6月微幅走揚，可能是基期因素，很難以1個月數據論斷，後續還要持續觀察。

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