尼加拉瓜「斷台」吃大虧！外媒：親中不如預期 還陷兆元詐騙大爛尾

尼加拉瓜2021年12月宣布宣佈承認世上只有1個中國，並與台灣斷交。（美聯社資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕尼加拉瓜2021年12月宣布宣佈承認世上只有1個中國，並與台灣斷交。不過外媒指出，和台灣形成對比，與中國建交僅為尼加拉瓜帶來了非常有限的經濟利益，並不如當初人們預期與中國建交將帶來可觀的回報。媒體更指出，尼加拉瓜甚至還陷入500億美元（約新台幣1.6兆元）「尼瓜拉瓜運河」大爛尾騙局。

《Americas Quarterly》報導，2021年12月31日，在與台灣2度斷交後，中國駐尼加拉瓜大使館重新開放。從政治上來說，尼加拉瓜這1舉措，旨在緩解尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政權日益加劇的國際孤立感，但仍無助緩解，來自其最大貿易夥伴美國的新壓力。

請繼續往下閱讀...

報導指出，與中國的結盟，只為尼加拉瓜帶來非常有限的經濟利益，甚至不如人們的預期：與中國建交將帶來可觀的回報。尼加拉瓜的經濟規模約180億美元，按國內生產總值來算，尼加拉瓜是西半球第2貧窮的國家。

而尼加拉瓜和台灣的關係，在前總統查莫洛（Violeta Barrios de Chamorro）於1990年領導的政府上台，再度承認中華民國，雙方才2度建交。

《Americas Quarterly》指出，當初雙方2度建交後，台灣為尼加拉瓜帶來大量的經濟援助，包括對基礎設施、教育、衛生服務的投資，尤其台灣資助的大型公路計畫更是受到好評。

根據官發數據顯示，2007年至2018年間，台灣與尼加拉瓜公共部門的合作額達1.706億美元（約新台幣5594億元）。

台灣對尼加拉瓜，與中國對尼加拉瓜的援助和投資形成鮮明對比。迄今為止，在有形物資上，僅包括為尼加拉瓜交通系統提供的750輛中國公車、國藥集團（Sinopharm）捐贈的80萬劑COVID-19疫苗，以及價值略高於100萬美元的6個貨櫃的醫療用品。

另外今年5月，尼加拉瓜議會終於廢除1長達數十年騙局的法律，該法律曾在12年前給予1位名不見經傳的中國投資者長達100年的特許權，建設和運營連接太平洋和大西洋的尼加拉瓜運河。

2012年在中國「一帶一路」倡議下，中國信威集團成立尼加拉瓜運河公司，向尼加拉瓜政府推銷運河計畫，聲稱有意投資開發運河，開闢1條貫穿該國東西向的運河，連接加勒比海與太平洋，預計耗資500億美元，但是2014年底舉行象徵性的開工儀式後，這家公司從未動工，老闆也人間蒸發。

中國和尼加拉瓜還簽署了1項自1月1日生效的自由貿易協定。發展、工業和商務部長貝穆德斯（Jesus Bermudez）1月表示，隨著自貿協定的全面實施，尼加拉瓜預計將向中國出口2億美元。然而，今年前3個月，尼加拉瓜對這個中國的出口額僅2560萬美元，而對美國的出口額為 9.984億美元。

而《Americas Quarterly》指出，早期的數據已表明，向中國出口是1項具有挑戰性的認識。尼加拉瓜經濟學家和政治分析家Enrique Sáenz表示，目前尚不清楚尼加拉瓜可能會向中國這個市場出口什麼。

「經濟複雜性研究中心」（OEC）5月編纂數據顯示，繼金屬之後，尼加拉瓜對中國的主要出口是少量菸草和針織服裝。

Enrique Sáenz指出，以尼加拉瓜目前條件下，中國的投資也是1個未知數。「中國的投資需要獲利，而獲利能力取決於人們能負擔的價格。尼加拉瓜有40%的人口從事非正規經濟，很難看到大規模投資能夠獲利。」

隨著尼加拉瓜經濟繼續從疫情引發的衰退中反彈，該國將需要新的亞洲夥伴提供更多幫助。國際貨幣基金組織預計2024年經濟成長3.5%，低於3.9%的歷史水平。

文章表示，失去台灣這個盟友，就意味著從1個沒有批評政府獨裁行為的夥伴那，失去了數百萬美元。而尼加拉瓜與中國的結盟，雖可能會緩解奧蒂嘉政府的國際孤立感，但就目前為止，尼加拉瓜並未在經濟上得到回報。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法