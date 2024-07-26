凱米颱風災損申請租稅減免1次看

颱風災損申請減免稅，要注意「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」3步驟。（南市財稅局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕受凱米颱風及外圍環流影響，部分地區災情嚴重，南市財政稅務局提醒民眾在清理及復原家園時，要注意自身安全， 若有災損，30日內可提出減免稅申請。

財稅局表示，若有車輛、房屋或土地等財產受損或無法營業，可適用減免稅捐規定，把握「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」3步驟，於災損發生之日起30日內，向當地稅捐稽徵機關提出使用牌照稅、房屋稅、地價稅及娛樂稅等減免申請。

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財稅局說明，汽車或151cc以上機車使用牌照稅係按實際使用日數計徵，因受損需修復始能使用，或無法再使用，記得向監理機關辦理停駛、報廢等手續，並檢具維修收據、發票等證明文件，申請減徵及退還無法使用期間溢繳稅款。

若是房屋受損面積達3成以上不及5成者，房屋稅減半徵收，毀損面積達5成以上，必須修復始能使用者，免徵房屋稅；土地因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免；另外，屬查定課徵娛樂稅之業者，可申請扣除因災害致未營業之天數，按比例核減當期的娛樂稅。

財稅局表示，為免外出奔波，民眾可多加利用財政部稅務入口網線上申辦服務，或就近向該局所屬分局及11處「多點．跨區．全功能稅務櫃台」洽辦；另個人或營業財物損毀，涉及所得稅、營業稅、貨物稅或菸酒稅之減免，亦可利用該網址向國稅稽徵機關提出災害損失減免申請，有任何疑問，上班時間撥打免費服務電話0800-000-321洽詢。

南市災損租稅減免攻略圖表。（南市財稅局提供）

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