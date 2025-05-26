全球最威股市！「這國」今年已噴漲47％ 美股吊車尾

波蘭、奧地利等歐洲股市今年以來表現出色。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據《視覺資本》（Visualcapitalist）統計，參考MSCI 各國ETF表現，波蘭今年以來漲幅高達47.6%，居冠；奧地利以34.3%緊追在後，第三名為希臘，漲幅32.7%。至於台灣僅漲了2.9%，美國更慘，漲幅只有0.4%。

《視覺資本》統計今年以來至 5 月 13 日全球股市表現，美國股市因 4 月大幅下跌，淪為 2025 年全球表現最差的股市之一。歐洲則因歐洲央行（ECB）放鬆貨幣政策以及整個地區工業活動的反彈，激勵歐洲股市飆升，表現出色。

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《視覺資本》參考MSCI 各國ETF 漲幅估算，第一名是MSCI 波蘭ETF，今年以來漲幅47.6%；第二名是奧地利，漲幅34.3%，希臘排第三，漲幅32.7%，西班牙及智利漲幅也達到30%以上，分居第四、第五名。

至於台灣部分，MSCI 台灣 ETF漲幅為2.9%，美股吊車尾，漲幅僅0.4%。沙烏地阿拉伯、印尼、泰國、土耳其等股市則呈現下跌態勢，跌幅分別為1.3%、5.1%、6.5%、9.5%。

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