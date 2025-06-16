鮮為人知的中國股票騙局 坑殺成千上萬美國小股民

美國《華爾街日報》報導，許多鮮為人知的中國股票騙局，欺騙了成千上萬的美國投資者。（擷圖取自華爾街日報）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國《華爾街日報》報導，許多鮮為人知的中國股票騙局在美國橫行，有人冒充財務顧問慫恿買股，利用社群媒體廣告提供假訊息，坑殺小股民，欺騙了成千上萬的美國投資者。

投資人布雷登·林德斯特羅姆（Braden Lindstrom）最初只是涉足投資，後來有人冒充財務顧問，慫恿他買下納斯達克股票市場一家上市的中國小公司的股票，經過幾次下單之後，他就被騙走了8萬美元。

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猶他州大學教授林德斯特羅姆投資一家小型中國航運公司傑尤德全球物流（JYD），這家公司的股價連續數月上漲，就在他被告知要買這家公司之後，隨後暴跌96%，讓投資人被坑殺。

華爾街資深人士表示，近年來，這種模式已經重複了數十次，並且以易受操縱且容易被美國投資者買入的小型中國股票為生。

名不見經傳中國公司行詐 拋售給投資人

受害者通常是透過社群媒體廣告或WhatsApp上提供投資建議的資訊被招募。與許多其他網路詐騙不同，受害者被要求購買真實公司的股票，這些公司通常是一些名不見經傳的中國公司，在美國證券交易所上市後就銷聲匿跡了。

投資人被欺騙，以為公司即將迎來重大機遇，而透過操縱交易帶來的短期股價上漲，更是強化這種認知。賣家通常是一群交易員，他們以低得多的價格，有時是直接從公司手中買入股票，然後想把股票拋售給毫無戒心的受害者。

自2020年以來，近60家中國公司在納斯達克進行首次公開發行（IPO），每家公司的融資額不超過1500萬美元。根據FactSet的數據，在過去兩年中，超過三分之一的公司股價在一天內突然下跌50%或更多。另有17家香港上市公司的市值在一天內蒸發了一半。

交易員和調查人員表示，詐欺行為已成流行病，令美國監管機構感到沮喪，儘管這些公司向美國投資者推銷其股票，但他們通常無法在中國取得證據。

美國司法部現在正參與打擊這種類似哄抬股價的詐欺行為，並宣布這是川普政府執法計畫的優先事項。司法部刑事部門負責人馬修·加萊奧蒂表示，該部門「已經成立了一個團隊來識別和根除這些不良行為者，阻止不當行為，並在可能的情況下追回受害者的資金」。

負責監管股票經紀業務的金融業監管局負責複雜調查的高級副總裁布萊恩史密斯 （Bryan Smith） 表示：我們在整個行業中都看到了這種情況。

舉例來說，最近涉及中國博雅教育控股公司的刑事案件，說明所謂的詐欺是如何發生的。中國自由投資公司稱其為中國大學生開設了國際學習項目，據證券備案文件顯示，該公司去年12月披露，已從30位大投資者手中籌集近2100萬美元，這些投資者同意以每股約13美分的價格購買1.6億股股票。

但根據3月發布的起訴書，其中一些投資者參與了哄抬股價的行動，並詐騙了600名受害者。7名大買家迅速將股票轉移到美國經紀公司。起訴書稱，他們透過Facebook廣告和WhatsApp簡訊招募投資者，拋售超過5000萬股，獲利超過4.8億美元。

今年3月，一家經紀公司向美國金融業監理局舉報有詐欺行為後，芝加哥聯邦檢察官辦公室查獲約2.14億美元，不到涉嫌非法所得的一半。涉案的7名交易員，其中5人來自馬來西亞，兩人來自台灣，因出售中國博雅教育控股公司的股票而被控電信詐欺和證券詐欺。

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