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LTN經濟通》西葡大停電教訓 再生能源必要配套？

2025/06/17 07:17

今年4月28日，歐洲伊比利半島發生大規模停電。（彭博資料照）今年4月28日，歐洲伊比利半島發生大規模停電。（彭博資料照）

歐洲電力基礎設施落後 西葡大停電主因？

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年4月28日，歐洲伊比利半島發生大規模停電，金融、通訊和交通系統全數中斷，影響西班牙、葡萄牙高達6000萬民眾，因此備受關注。雖然調查結果還未出爐，但由於西班牙和葡萄牙的再生能源佔比都高達6至7成，歐洲電力基礎設施跟不上再生能源的發展被認為是主要因素。

全球各地的能源系統正受到愈來愈多的因素的挑戰，極端氣候、事故頻傳等問題，以及資料中心和人工智慧產業需求激增。在向再生能源快速轉型的背景下，許多電網都在努力跟上時代的步伐。隨著愈來愈多的再生能源併入電網，過時的基礎設施在效率和可靠性方面面臨嚴峻挑戰。

負責營運西班牙輸電基礎設施的西班牙電網公司（Red Eléctrica）指出，這次的事件可能源自於兩次「發電中斷」，這可能與再生能源固有的波動性有關。西班牙能源部長阿格森（Sara Aagesen）則在事件後向國會議員表示，這次大停電是由於高壓電網3次斷電所造成。

這次席捲伊比利半島的停電，是歐洲歷史上最嚴重的電力中斷事件之一，雖然導致伊比利半島大規模停電的原因尚未完全查明，但目前有不少人將矛頭指向西班牙和葡萄牙對再生能源的高度依賴。

西班牙高度仰賴再生能源，大停電事件當天，再生能源在西班牙供電的佔比已將近70％。（路透資料照）西班牙高度仰賴再生能源，大停電事件當天，再生能源在西班牙供電的佔比已將近70％。（路透資料照）

再生能源佔西班牙電力供應達56％

西班牙是歐洲綠色能源轉型的領導國家之一，該國制定了野心勃勃的目標，希望到2030年，再生能源能佔西班牙電力供應的81％。去年，再生能源在西班牙電力供應的佔比達到創紀錄的56％，太陽能發電的成長速度幾乎是歐洲的2倍。而在大停電事件當天，再生能源在西班牙供電的佔比已將近70％，其中大部份來自太陽能。

但專家指出，在伊比利半島大停電事件之中，電網的穩定性問題，其實要比再生能源本身的問題來得更為嚴重。

德國能源研究中心亥姆霍茲柏林材料與能源中心（Helmholtz Zentrum）太陽能主管施拉特曼（Rutger Schlatmann）表示，這次事件主要是因為「電網尚未適應向再生能源轉型的巨大變化」。施特拉曼補充，許多電網仍反映著化石燃料系統的需求。

能源諮詢機構雷斯塔德能源（Rystad Energy）新能源分析師拉姆達斯（Pratheeksha Ramdas）指出，這次大停電事件是一個「明確的警訊」，如果國內沒有更強韌的供應，未來電網故障可能會造成更嚴重的後果。若是沒有足夠靈活的措施，例如儲能、快速提升產能的電廠或是強大的互通系統，再生能源發電量的大幅波動，可能會破壞電網的穩定性。

德國伍珀塔爾研究所（Wuppertal Institute）能源、交通和氣候政策負責人湯瑪斯（Stefan Thomas）指出，改善電池儲能系統和提升電網系統的靈活性相當重要。

在能源轉型的關鍵時刻，配套的電池儲能系統相當重要。（法新社資料照）在能源轉型的關鍵時刻，配套的電池儲能系統相當重要。（法新社資料照）

再生能源需儲能系統當配套

在能源轉型的關鍵時刻，電池儲能系統（BESS）顯得更為重要，對於太陽能和風力發電佔比較高的電網而言更是如此。電池儲能系統可以在幾毫秒內做出反應，遠遠超越燃氣或是蒸氣渦輪機組，這些傳統穩定解決方案，往往需要幾分鐘甚至幾小時才能反應。

隨著愈來愈多的再生能源投入使用，傳統發電機逐漸退役，電網的供電能力愈發頻繁地達到極限，在這樣的背景下，電池儲能系統作為建造速度最快的技術之一，將成為一項關鍵優勢。

再生能源的滲透率提升下，可能會導致特定時刻發電量的控制力下降，光是仰賴增加再生能源的供應，將無法實現最佳的能源轉型。雖然再生能源是能源轉型的核心，但是維持電網的可靠性將取決於靈活度，其中最好的解決方案不是迴避太陽能和風電的部署，而是投資於再生能源和平衡解決方案的正確組合，例如電池儲能。

西班牙能源部長表示，4月的大規模停電是由於高壓電網3次斷電所造成。（路透資料照）西班牙能源部長表示，4月的大規模停電是由於高壓電網3次斷電所造成。（路透資料照）

花蓮0403大地震 儲能電場發揮效用

針對西葡兩國大規模停電，國內電力權威推測，由於停電發生時間在中午，應是再生能源發電較多，導致電網「慣量不足」，又碰上機組跳機或線路故障等「觸發」，電力系統崩潰才釀成大規模停電。

所謂慣量（Inertia）係指電力系統穩定運轉需維持一定頻率，而系統會因發電、用電或機組跳機停電突發事件等受影響波動。 慣量即指能夠抵抗這些頻率變化的因應能力

台灣持續發展綠電，根據台灣電力公司的資料，2023年再生能源發電量占總發電量的9.5%，其中太陽光電占約48%，風力發電占約23%，為了減緩慣量降低影響，台電與英國已展開五年慣量即時量測計畫；另儲能有快速調整電網頻率功能，就像提供「虛擬慣量」，也能穩固電網。

各界討論電力系統穩定常聚焦於頻率、電壓等，較少討論慣量，而慣量也是維持電網穩定的重要指標之一。專家解釋，綠能中的光電、離岸風電屬於變流器型的電源，都不具慣量，但地熱、小水力還是有慣量；台灣隨著光電併網量增加，電網慣量將受影響，台電調度第一線也早有準備，過去可推算慣量，近年導入慣量即時量測系統，再透過儲能快速反應、調頻功能，以「虛擬慣量」來提升電網穩定度。

台電解釋，電網型儲能有電能移轉、頻率調整、快速反應等多種功能，虛擬慣量也是一種，可以快速調整電網的頻率；舉例來說，去年四月三日花蓮大地震時，儲能即時偵測反應，避免低頻卸載，發揮穩定電網功能。

推動再生能源發展的同時，強化電網的穩定性是一大關鍵。（路透資料照）推動再生能源發展的同時，強化電網的穩定性是一大關鍵。（路透資料照）

美國商會2025台灣白皮書 籲發展儲能電場

台灣美國商會近日也發表2025台灣白皮書，強調關鍵基礎建設的韌性至關重要，呼籲政府將電網設施的現代化列為優先要務，特別是擴大投入儲能系統與再生能源整合等領域。

商會表示，強化關鍵基礎建設的韌性，實為確保台灣經濟安全、科技領導地位與社會穩定的基本要素，呼籲政府採取更具前瞻性且協調一致的策略，全面提升數位、能源與通訊等核心基礎設施的整體效能。並點出，電網設施的現代化應列為優先要務，特別是要擴大投入儲能系統、需量反應技術與再生能源整合等領域。

商會指出，再生能源推動仍受到電網壅塞與併網容量不確定性等因素所掣肘，導致多項開發案遲遲未落實，多個業者反映，併網排序機制缺乏明確性與可預測性，是當前重大障礙之一。

被視為提升能源韌性的關鍵方案的電池儲能系統市場，目前面臨價格波動與投資訊號不明等挑戰對此，商會建議經濟部建立更為透明、可預測的市場參與架構以穩定投資環境，包括訂定具體時程目標、設立基準價格機制、改革競標設計等。

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