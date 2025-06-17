WSJ：中國只出口不進口 北京新政策加劇與他國緊張關係

儘管美國總統川普正試圖推動中國市場進一步對美國開放，但中國對西方國家產品的需求持續減少；分析師指出，中國的貿易願景是只出口不進口，此舉恐進一步加劇中國與與其他國家的緊張關係。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，儘管美國總統川普正試圖推動中國市場進一步對美國開放，但數據顯示，中國對西方國家產品的需求持續減少；分析師指出

，中國的貿易願景是只出口不進口，此舉恐進一步加劇中國與與其他國家的緊張關係。

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報導指出，美中代表在倫敦就一項架構協議達成共識後，川普在自家社群平台「真相社群」上寫道，他將與中國國家主席習近平密切合作，「推動中國對美貿易開放」。但實際情況是，中國對其他國家的商品變得越來越不感興趣，中國的進口停滯，出口卻持續飆升，這是中國消費疲軟和北京當局全力扶植國內產業的結果。

美國智庫「外交關係委員會」（CFR）高級研究員、前美國財政部經濟學家塞瑟（Brad Setser）表示，「中國的貿易願景是指出口不進口，中國並非一個可以替代美國的全球商品消費市場。」

數據顯示，無論是汽車、化學品還是大宗商品，中國對其他國家的許多出口商品需求要麼持平，要麼正在下降，儘管中國經濟年成長率一直保持在5%左右。荷蘭研究機構「荷蘭經濟政策分析局」指出，按剔除匯率影響的貿易量計算，自2022年年底以來至今年3月底，中國的進口量完全沒有成長，而出口量則激增33%。

這種失衡的關係主要歸因於習近平的政策，這些政策將投資引向製造業工廠，但在提振疲軟的消費支出方面卻所做甚少；與此同時，房地產市場榮景的終止，也抑制了中國對大宗商品的巨大需求。

隨著中國消費者勒緊荷包，從Swatch、保時捷到奢侈品巨擘LVMH集團，西方品牌均公布在中銷售疲軟。習近平更長期的目標是，確保中國在關鍵技術上實現自給自足，同時主導這些技術在國外的供應，包括在電動汽車、電池、工程機械和醫療器械等領域。

中國企業正在用本土供應商取代海外供應商，以實現供應鏈「本土化」，替代進口商品，這個趨勢因美中貿易衝突而得到進一步推動。一些行業的國有企業已被要求在2027年前更換其IT系統中的外國軟體，有些人將此舉措稱為「消A」，即清除美國科技。

中國進口的疲軟可能會使川普與習近平之間達成進一步協議的努力複雜化，特別是如果協議的核心內容是要求中國購買更多美國商品的話。

中國在2020年與美國達成第一階段貿協議，同意在2年內將美國商品和服務的採購額擴大到約5000億美元，但事實證明實現這些目標十分困難。華府智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）的一項分析發現，在2年期限結束時，中國僅進口了約3000億美元的商品和服務。

中國進口需求的疲軟，給那些曾高度依賴向中國市場的西方國家帶來很大痛苦。自2022年底至5月底，以美元計算，中國從美國進口的商品總額下降了11%，從日本的進口額下降了17%，從德國的進口額下降了18%。

中國從大型新興經濟體和大宗商品生產國（如巴西和南非）的進口也已放緩，這些國家曾在中國高速擴張時期源源不斷地向其供應鐵礦石、銅和能源等，來自這些國家的進口放緩，在很大程度上是因為中國房地產泡沫破裂。

自2022年底以來，因貿易逆差不斷擴大而感到擔憂的一些新興經濟體，已對中國採取了超過250項反傾銷和反補貼措施，包括越南、土耳其、印度和巴西等國家，都採取旨在遏制中國鋼鐵、鋁箔、手套及其他產品流入的舉措。

中國政府屢屢表示，打算採取措施刺激消費，如果消費支出得以提振，應會提高中國對能源和其他進口商品的需求。但經濟學家表示，習近平推動自給自足以及透過減少進口來保護中國免受西方壓力的決心，可能會讓想積極打入中國市場的全球出口商再度心碎。

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