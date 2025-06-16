伊朗關閉金融市場 德黑蘭民眾恐慌排隊領錢逃出城

以色列與伊朗衝突加劇。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列持續對伊朗展開大規模空襲，伊朗也以另一波飛彈回擊，衝突正在惡化。《伊朗國際》披露，伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）週一（16日）宣布，由於軍事緊張局勢持續存在，伊朗證券交易所和金融市場關閉，直至另行通知。

以色列13日對伊朗發動攻擊後，伊朗隨之還擊，雙方互轟迄今，局勢持續惡化。由於伊朗的行動電話網路癱瘓，訊號時好時壞，人們很難聯繫到親人，進一步引發民眾恐慌。德黑蘭民眾15日起大舉撤離首都逃往郊區，ATM前等領錢的人排著隊，加油站也大排長龍，不少民眾搶買食物。

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德黑蘭民眾湧進加油站加油。（法新社）

德黑蘭大學學生雷扎（Reza，化名）在加油站排隊接受衛報訪問時指出，民眾在街上奔跑尖叫，現在出門非常危險，但我們沒有選擇。

由於2國衝突升級，伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）週一（16日）宣布，由於與以色列的軍事緊張局勢持續存在，伊朗證券交易所和金融市場關閉，直至另行通知。他強調，做出這項決定是為了「保護公眾的金融資產」。

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