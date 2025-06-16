台積電入列！外媒點名「2檔科技股」5年內股價有望翻倍

《The Motley Fool》分析2科技股有望在未來5年內翻倍。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕能夠精準挑出5年內會翻倍的股票，是投資人擊敗大盤、保有安全邊際的關鍵技能，真正具備這種潛力的股票不多，因為在評估一家公司時，必須同時考量成長性與估值。有哪些股票可能在未來5年內翻倍？股票市場投資和研究媒體《The Motley Fool》分析指出2檔穩健的選擇。

首先是輝達（NVIDIA），輝達在過去5年間股價大漲，報導認為，未來5年仍然充滿希望，雖然它驚人的200%甚至更高的漲幅可能不再重現，但它每一季依然交出驚人的成績單。大多數估計指出，輝達在資料中心市場的市占率超過90%，可見其主導地位。隨著資料中心的建設不斷擴大，預期未來幾年需求只會增加，這對輝達的前景是一大利多，而且公司目前的表現也同樣亮眼。

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報導指出，在2026會計年度第一季中，輝達的營收年增69%，達到440億美元。若非美國政府限制出口其H20晶片，成長數字可能會更高。展望未來，輝達預計第二季仍將成長50%，考量到其過去幾年的高速成長，這表現相當驚人。報導認為，只要營收年增率維持在15%以上，理論上5年內就能翻倍，而輝達很可能繼續達成這項門檻，因此認為它是未來5年最有可能翻倍的選擇之一。

另一個選擇則是台積電（TSMC），報導表示，幾乎所有採用尖端晶片的科技巨頭都向台積電採購。因此，台積電對未來幾年的晶片需求有非常清晰的掌握。根據其管理層2025年初發布的預測，與AI相關的營收將在未來五年內以年複合成長率（CAGR）45%的速度成長，進一步推動整體營收以接近20%的年成長率提升，這遠高於達成五年翻倍所需的15%年成長門檻。

報導總結，台積電與輝達都是「無腦買進」的股票，具備5年內翻倍的潛力，在AI強勁趨勢的助力下，若這兩家公司未來5年未能翻倍，反倒會感到意外。

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