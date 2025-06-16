外籍人士「居住成本最低國家」 今年前5名全部更新去年排行榜

對於外籍人士來說，今年全球哪個國家的生活成本最低，新研究揭示榜首是越南。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於外籍人士來說，全球哪個國家的生活成本最低，一項新研究揭示2025年的前5大排名，榜首是越南。

無論您是想逃離不斷上漲的生活成本，還是想嘗試數位遊民生活方式，又或者只是想讓錢花得更值，現在都是移居國外的最佳時機。

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威廉羅素（William Russell ）研究公司委託進行此項研究的專家表示，他們考察了每個國家的醫療保健、交通、租金、食品和水電費，選出獲勝國家。越南正式成為外籍人士生活成本最低的國家。

威廉羅素發言人表示：越南長期以來一直是精打細算者和數位遊牧者的最愛，它擁有實現完美生活品質所需的一切要素。從陽光普照的海灘到大都市，從美食和友好的當地人，到現代化的便利設施和古老的傳統，越南是少數幾個真正擁有這一切的國家之一。

一間一房公寓的月租金僅為361美元（約台幣1萬元），而三房公寓的平均月租金為801美元。 越南的整體生活成本比英國便宜59%。專家表示，越南全國最便宜的城市是峴港，這是一個沿海大都市，交通便利，可輕鬆前往海灘，夜生活豐富多彩。

玻利維亞是外籍人士生活成本第二低的國家。首都拉巴斯的一房公寓月租金約為386美元，而三房公寓月租金則為707美元。

這個南美內陸國家集所有大膽而現代的旅遊目的地的優點於一身，擁有拉巴斯、科恰班巴和聖克魯斯德拉謝拉等繁華的城市，坐落在壯麗的山脈和茂密的叢林之中。

玻利維亞的生活成本比英國低71%，租金不到許多西方國家的一半，因此玻利維亞的外籍人士會發現他們的預算更加充裕，每天只需花費幾美元就能過上高檔的生活。

喬治亞是名單上第三便宜的目的地，為外籍人士提供了一個「沒有價格標籤的現代社會」。庫塔伊西是喬治亞第三大城市，交通便利，可輕鬆享受自然風光，市中心也適合步行。

第四名是印度，外籍人士每月只需433美元就可以租到一間三房的公寓。生活在印度，你會發現你的預算綽綽有餘，即使在印度的大城市之一，你也能過上奢華的生活。

儘管對於外籍人士來說，印度是一個廉價的選擇，但研究人員警告，生活在印度並不適合膽小的人，因為人們可能需要一段時間才能適應那裡的生活方式。

柬埔寨是外籍人士生活成本最低的五個國家之一，其市中心一間一房公寓的平均月租金為405美元。柬埔寨首都金邊是外籍人士居住成本最低的地方。

柬埔寨擁有世界上最令人嘆為觀止的古代寺廟，掩映於蔥鬱的叢林之中，已成為勇敢旅行者的必遊之地。如今，由於其極低的生活成本，它也吸引了一群新的外籍人士。

回顧去（2024）年對外籍人士來說生活成本最低的5個國家依序是：土耳其、印尼、巴西、哥斯大黎加和南非。今年的排名可說是全部更新了。

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