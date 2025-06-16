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中國1/3車企資金緊張比亞迪最嚇人 營運資金赤字逾5100億

2025/06/16 20:39

外媒指出，超過1/3中國車企的流動負債超過流動資產，其中比亞迪的營運資金不足情況最嚴重。（路透）外媒指出，超過1/3中國車企的流動負債超過流動資產，其中比亞迪的營運資金不足情況最嚴重。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國比亞迪上個月大動作降價促銷，被暗指為中國汽車業的「恆大」，中國車企財務問題備受關注。根據《金融時報》估算，超過1/3中國車企的流動負債超過流動資產，其中比亞迪的營運資金不足情況最嚴重，該公司營運資金赤字達1254億人民幣（以下同，約台幣5154億）。

中國電動車市場狂打價格戰，大幅降價侵蝕利潤，《金融時報》指出，中國16間主要車企的淨流動資產總額在2021年上半年為2905億人民幣（約台幣1.19兆），但到了2023年底已跌至1043億元（約台幣4287億），跌幅高達62%。

根據去年底仍在上市車企的最新財務報告統計，超過3分之1車企的流動負債超過流動資產，比亞迪營運資金不足的情況最嚴重，緊隨其後的是吉利、蔚來、賽力斯、北汽與江淮汽車。截至去年底，比亞迪的流動資產約3710億元（約台幣1.52兆），流動負債卻高達4960億元（約台幣2.04兆），營運資金赤字為1254億元，較兩年前價格戰爆發時增加36%。

中國中信證券汽車產業分析師Yin Xinchi 說，淨流動資產下跌說明現金消耗速度加快，當淨流動資產一直下降，流動性風險將加大，以目前的趨勢，預計2026年中國車企將進入新一輪全行業淘汰階段，恐有車企因流動性危機而倒閉。

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