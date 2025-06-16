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下一個大熱門科技產品 Google、Meta、Snap都指它

2025/06/16 20:23

矽谷公司Google、Meta和Snap正全力投入真正的「智慧」眼鏡產品。（路透）矽谷公司Google、Meta和Snap正全力投入真正的「智慧」眼鏡產品。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國矽谷科技大咖Google、Meta和Snap認為，他們終於找到科技領域的下一個大熱門產品：智慧眼鏡。Google十多年前曾嘗試過，雖說是超越時代趨勢，不過卻失敗了。如今，矽谷公司認為，科技終於迎頭趕上，這在一定程度上要歸功於人工智慧，他們正全力投入真正的「智慧」眼鏡，打造能夠觀察環境並回答周遭世界問題的智慧眼鏡。

智慧眼鏡再次受到熱議，這可能是兩種趨勢的結合：第一是人們意識到智慧型手機不再足夠吸引人，且無法吸引用戶經常性的升級；第二是希望透過圍繞人工智慧構建新硬體，加強利用人工智慧的應用。

正因如此，儘管智慧眼鏡並非全新事物，但人工智慧的進步可能會使其比早期規劃的更加實用。新興的人工智慧模型可以同時處理圖像、視訊和語音，回答複雜的請求，並以對話的方式回應，這些因素可能最終會讓智慧眼鏡變得值得佩戴。

Google、Snap、Meta和亞馬遜先前都曾發布過帶有相機、揚聲器和語音助理的眼鏡。但十年前的Google眼鏡從未流行起來。它的螢幕很小，電池續航時間短，而且「眼鏡」本身價格昂貴且不時尚。

後來，亞馬遜的Echo Frames、Meta的初代雷朋Stories，以及Snap Spectacles的早期版本等更現代的眼鏡，讓用戶更容易解放雙手聽音樂或拍照。然而，這些眼鏡仍然無法取代智慧型手機能夠做到的一切功能。

然而現在若戴上雷朋Meta AI眼鏡，使用者可以執行各種任務，例如在雜貨店裡詢問「辣椒是否會辣」，或即時翻譯不同語言的對話。雷朋母公司EssilorLuxottica今年2月表示，自2023年推出以來，這款眼鏡已售出200萬副。

Snap上周宣布正在打造配備人工智慧的眼鏡，預計將於2026年上市。Snap並未透露即將推出的「Specs」眼鏡的更多細節，但表示它們將「了解周圍的世界」。Snap在發布這款眼鏡的部落格文章中寫道：「小小的智慧型手機限制我們的想像力，它迫使我們低頭看螢幕，而不是抬頭看世界」。

根據彭博報導，蘋果公司也正在研發將於明年發表的智慧眼鏡，與Meta的產品展開直接競爭。亞馬遜設備和服務主管Panos Panay在接受CNN採訪時也表示，不排除推出類似Meta智慧眼鏡。

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