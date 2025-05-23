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台驊顏益財:目前運價不看供需 看川普講甚麼及地緣政治

2025/05/23 16:34

台驊總經理顏益財說，目前運價不看供需，而要看川普講甚麼及地緣政治。（記者王憶紅攝）台驊總經理顏益財說，目前運價不看供需，而要看川普講甚麼及地緣政治。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊總經理顏益財表示，中國到美的訂艙增加三倍，上週運價超過3800-4000美元。至於運價可望上漲到何時？顏益財說，很難論斷，主要是目前運價不看供需，而要看川普講甚麼及地緣政治。

顏益財說，運價走勢要關心的不是經濟問題，而是政治問題、地緣政治。目前印度、巴基斯坦、以哈、烏俄等地緣政治紛亂，再加上川普的言論，這都是決定航運會不會漲的問題，已經不要關心供需問題，而是要關心川普講甚麼。

最新一期的SCFI連三漲，不過漲幅較上週縮小，且歐洲運價漲幅大於美國線，對此，顏益財說，主要是航商將歐洲船舶轉到美國線，在供給減少下，歐洲運價大漲。

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大漲106.77點至 1586.12點，週漲幅7.21 %，連3漲。四大主要航線全面大漲。

根據最新一期出爐的運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1317美元，較前一期上漲163美元，週漲幅14.12%；遠東到地中海運價每TEU達2328美元，較前一期上漲246美元，週漲幅 11.81%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3275美元，較前一期上漲184美元，漲幅5.95%；遠東到美東每FEU達4284美元，較前一期上漲215美元，漲幅5.28%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）與前一期上漲6美元，達440美元，漲幅1.38%。

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