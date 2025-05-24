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敘利亞山寨版「麥當勞」爆紅 沙威瑪中東菜超美味

2025/05/24 20:48

敘利亞山寨版「麥當勞」（MçDonald's）迅速走紅，成為關注焦點。（取自網路）敘利亞山寨版「麥當勞」（MçDonald's）迅速走紅，成為關注焦點。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國和歐盟最近都因解除對敘利亞的制裁而成為新聞頭條，引發敘利亞各地為其經濟利益而歡欣鼓舞。敘利亞山寨版「麥當勞」也迅速走紅，成為關注焦點。

敘利亞東北部城市卡米甚利（Qamishli）的一家餐廳被揭露在品牌、標誌和名稱上與麥當勞幾乎一模一樣，此舉在敘利亞社交媒體上引發激烈爭論。

這家餐廳並不是真正的麥當勞，而是藉用這家快餐巨頭的品牌形象進行行銷，使用庫德字母MçDonald's（麥礑勞）來營造諷刺意味並規避版權法。

「卡米甚洛麥礑勞」（MçDonald's Qamishli）並未提供顧客這家快餐巨頭的招牌菜，而是提供沙威瑪等當地美食，以及披薩和漢堡等國際美食。

一位擁有超過2萬5000名粉絲的旅遊達人發布了一段Instagram視頻，展示了這家餐廳，並被廣泛分享。一些人稱該影片記錄了「敘利亞第一家麥當勞分店的開業」。

貼文裡，這名男子說：「夥計們，麥當勞在敘利亞開了。或者沒有。這是我去過的最好的麥當勞。它太好吃了，甚至有沙威瑪和其他中東菜。但當你仔細看，你會發現這不是麥當勞（McDonald's），而是麥礑勞（MçDonald's）。」

據報導，該餐廳實際上幾個月前就開始營業了，為了避免法律糾紛，店主對名稱做了一些小改動，改為麥礑勞。

沙烏地阿拉伯旗下的Al Arabiya和Al Hadath兩家餐廳澄清稱，該餐廳與全球麥當勞公司沒有任何關聯，開幕也不是為了回應川普解除制裁的聲明。

「卡米甚洛麥礑勞」（MçDonald's Qamishli）提供沙威瑪等當地美食。（取自網路）「卡米甚洛麥礑勞」（MçDonald's Qamishli）提供沙威瑪等當地美食。（取自網路）

該餐廳大約7個月前低調開業，但美國制裁的解除再次引發了人們對它的關注。同一座城市還有一家山寨肯德基店，同樣與這家美國連鎖店無關。與模仿麥當勞的餐廳一樣，它使用類似的品牌和標識，但供應沙威瑪，而不是炸雞等標準菜單項目。

川普最近訪問沙烏地阿拉伯時宣布解除制裁的決定，引發敘利亞民眾的廣泛慶祝。經過14年的內戰和經濟孤立，許多敘利亞人將此舉視為轉捩點。

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