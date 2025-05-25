晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普為何無預警對歐盟祭50％關稅？外媒一針見血點出導火線

2025/05/25 00:40

分析直指，歐盟「佛系」談判，在川普政府看來，無疑是拖延談判的「罪魁禍首」，最終在川普耐心耗盡下，祭出50%關稅重拳。（路透）分析直指，歐盟「佛系」談判，在川普政府看來，無疑是拖延談判的「罪魁禍首」，最終在川普耐心耗盡下，祭出50%關稅重拳。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普23日無預警在Truth Social發表重大聲明，砲轟與歐盟談判毫無進展，建議自6月1日起對歐盟商品徵收50%關稅，外媒認為，川普的關稅威脅導火線是美歐貿易談判方式存在根本差異，分析直指，川普急於快速宣布協議，而歐盟領導人採取更為穩健和注重程序的談判方式，然而歐盟「佛系」談判，在川普政府看來，無疑是拖延談判的「罪魁禍首」，最終在川普耐心耗盡下，祭出50%關稅重拳。

華爾街見聞報導，事實上，川普對歐洲的不滿由來已久。根據媒體報道，川普的經濟團隊私下一直對歐洲官員抱怨，歐盟成員國在貿易優先事項上的分歧拖慢了談判進程。

他們認為，歐洲在談判中過於謹慎，不願就美國關注的問題，如串流媒體服務費、增值稅、汽車法規以及對美國公司實施的反壟斷罰款等，提出具體的解決方案。

美歐緊張關係終於在週五（30日）爆發，美方認為歐洲在談判中過於謹慎，不願就美國關切的核心問題提出具體讓步方案。當天下午在橢圓形辦公室，川普表示他"不尋求與歐盟達成協議"，暗示將真正執行威脅。

川普多年來一直對歐洲表達憤怒。早在其第1個任期內，他就多次公開或私下指責北約成員國國防開支不足，並將歐盟的反壟斷罰款稱為對美國公司徵收的「稅」。

今年2月，他更是直言，歐盟「成立的目的就是為了佔美國的便宜」。美國財政部長貝森特在接受福斯新聞採訪時表示，希望50%的關稅威脅能“給歐盟點火”，促使他們認真對待談判。

在川普發出威脅的幾小時後，歐盟貿易負責人Maroš Šefčovič立即與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行了通話。 Šefčovič在通話後表示，歐盟正全面參與與美國的貿易談判，但已準備好捍衛自身利益。他強調，美歐貿易關係「必須以相互尊重為指導，而不是威脅」。

分析指出，歐盟官員已尋求在回應美國方面找到一個中間地帶，既不似中國般強硬，又比英國更具主動性。

與川普的強硬談判策略形成鮮明對比的是，歐盟領導人採取了更為穩健和注重程序的談判方式，這包括與27個成員國的頻繁磋商。這種協商一致的模式，在川普政府看來，無疑是拖延談判的「罪魁禍首」。貝森特在上週加拿大舉行的財長會議上，就對貿易談判的緩慢進展表達了擔憂。

儘管美國步步緊逼，歐盟在某些議題上依然堅持立場。官員表示，他們不打算改變歐盟的增值稅體系，也不打算改變健康和數位法規，這些都被川普政府視為貿易壁壘。

1位歐盟外交官員表示，很難從川普的社群媒體貼文中判斷他是否真的打算兌現關稅威脅：「你不能根據1個Truth Social貼文來制定政策」，然而，股市已對新的貿易緊張局勢做出反應，週五出現下跌。

此前，歐盟已批准對價值210億歐元（約新台幣7127.4億元）的美國進口商品徵收關稅，但在美國暫停徵收部分關稅90天後，這些關稅被暫緩，如果與美國的談判破裂，歐盟也提議對第2批價值高達950億歐元（約新台幣3.22兆元）的商品徵收關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財