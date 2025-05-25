川普為何無預警對歐盟祭50％關稅？外媒一針見血點出導火線

分析直指，歐盟「佛系」談判，在川普政府看來，無疑是拖延談判的「罪魁禍首」，最終在川普耐心耗盡下，祭出50%關稅重拳。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普23日無預警在Truth Social發表重大聲明，砲轟與歐盟談判毫無進展，建議自6月1日起對歐盟商品徵收50%關稅，外媒認為，川普的關稅威脅導火線是美歐貿易談判方式存在根本差異，分析直指，川普急於快速宣布協議，而歐盟領導人採取更為穩健和注重程序的談判方式，然而歐盟「佛系」談判，在川普政府看來，無疑是拖延談判的「罪魁禍首」，最終在川普耐心耗盡下，祭出50%關稅重拳。

華爾街見聞報導，事實上，川普對歐洲的不滿由來已久。根據媒體報道，川普的經濟團隊私下一直對歐洲官員抱怨，歐盟成員國在貿易優先事項上的分歧拖慢了談判進程。

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他們認為，歐洲在談判中過於謹慎，不願就美國關注的問題，如串流媒體服務費、增值稅、汽車法規以及對美國公司實施的反壟斷罰款等，提出具體的解決方案。

美歐緊張關係終於在週五（30日）爆發，美方認為歐洲在談判中過於謹慎，不願就美國關切的核心問題提出具體讓步方案。當天下午在橢圓形辦公室，川普表示他"不尋求與歐盟達成協議"，暗示將真正執行威脅。

川普多年來一直對歐洲表達憤怒。早在其第1個任期內，他就多次公開或私下指責北約成員國國防開支不足，並將歐盟的反壟斷罰款稱為對美國公司徵收的「稅」。

今年2月，他更是直言，歐盟「成立的目的就是為了佔美國的便宜」。美國財政部長貝森特在接受福斯新聞採訪時表示，希望50%的關稅威脅能“給歐盟點火”，促使他們認真對待談判。

在川普發出威脅的幾小時後，歐盟貿易負責人Maroš Šefčovič立即與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行了通話。 Šefčovič在通話後表示，歐盟正全面參與與美國的貿易談判，但已準備好捍衛自身利益。他強調，美歐貿易關係「必須以相互尊重為指導，而不是威脅」。

分析指出，歐盟官員已尋求在回應美國方面找到一個中間地帶，既不似中國般強硬，又比英國更具主動性。

與川普的強硬談判策略形成鮮明對比的是，歐盟領導人採取了更為穩健和注重程序的談判方式，這包括與27個成員國的頻繁磋商。這種協商一致的模式，在川普政府看來，無疑是拖延談判的「罪魁禍首」。貝森特在上週加拿大舉行的財長會議上，就對貿易談判的緩慢進展表達了擔憂。

儘管美國步步緊逼，歐盟在某些議題上依然堅持立場。官員表示，他們不打算改變歐盟的增值稅體系，也不打算改變健康和數位法規，這些都被川普政府視為貿易壁壘。

1位歐盟外交官員表示，很難從川普的社群媒體貼文中判斷他是否真的打算兌現關稅威脅：「你不能根據1個Truth Social貼文來制定政策」，然而，股市已對新的貿易緊張局勢做出反應，週五出現下跌。

此前，歐盟已批准對價值210億歐元（約新台幣7127.4億元）的美國進口商品徵收關稅，但在美國暫停徵收部分關稅90天後，這些關稅被暫緩，如果與美國的談判破裂，歐盟也提議對第2批價值高達950億歐元（約新台幣3.22兆元）的商品徵收關稅。

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