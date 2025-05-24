準備上車？華爾街爆「這金屬」有望迎來大牛市

紐約投資公司認為，鉑族金屬有望迎來牛市。圖為鉑金。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕紐約投資公司 Goehring & Rozencwajg 認為，鉑族金屬（PGM，指釕、銠、鈀、鋨、銥、鉑）曾在 2008 年金融海嘯後，經歷 16 年的熊市，過去 18 個月鉑族金屬供需已出現轉變，鉑族金屬將迎來大牛市。

鉑族金屬在內燃機（ICE）的應用主要集中於汽車排放控制系統，尤其是在催化轉換器中扮演著重要的催化劑角色。根據礦業網站《Mining》報導，鉑族金屬多年來一直因汽車業電動化而被低估，現在可能會積聚動力，迎來強勁復甦。

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紐約投資公司 Goehring & Rozencwajg 在其2025 年第一季市場評論中，為該行業的新牛市週期提出令人信服的資訊，闡述過去 18 個月金屬需求和供應的關鍵轉變。

他們認為，這些趨勢反映 20 世紀 90 年代末歷史性牛市之前的狀況，當時鉑族金屬礦產公司的市值狂飆 30 到 60 倍。這波多頭市場隨著 2008 年金融海嘯而告終，此後該行業經歷 16 年的熊市週期。

Goehring & Rozencwajg 認為，鉑族金屬可能即將迎來新一輪復甦，這一次，各種跡象表明，鉑族金屬將迎來一次規模更大的牛市。該投資公司預計，汽車行業對鉑族金屬的需求將保持強勁，根據研究諮詢公司 Thunder Said Energy 的數據，到 2032 年，鉑族金屬需求將激增 23%，達到每年近 2300 萬盎司。

支持 Goehring 和 Rozencwajg 的牛市案例的是供需趨勢，表明市場缺口將持續很長時間。世界鉑金投資委員會估計，鉑金市場在 2023 年和 2024 年分別出現 75萬盎司和 68萬盎司的供應缺口，2025 年將再次出現 50萬盎司的缺口。

由於新供應有限，預計只有南非的 Platreef 礦能大幅增加產量，但要到 2029 年或更晚才會增加。與此同時，庫存正在迅速下降，從 2022 年的 500 萬盎司下降到 2025 年的預期 300 萬盎司。

鉑族金屬的回收供應也面臨壓力，去年減少約 30萬盎司。二手車價格的飆升導致車主持有汽車的時間更長，回收的金屬更少。

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