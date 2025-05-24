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輝達第3次特供中國晶片生產時間、價格首曝 不會用台積電高階封裝

2025/05/24 21:55

根據知情人士透露，輝達將為中國推出一款新的人工智慧晶片組，價格遠低於最近限售的H20型號，並計劃最快於6月開始量產。（路透）根據知情人士透露，輝達將為中國推出一款新的人工智慧晶片組，價格遠低於最近限售的H20型號，並計劃最快於6月開始量產。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，根據知情人士透露，輝達將為中國推出一款新的人工智慧晶片組，價格遠低於最近限售的H20型號，並計劃最快於6月開始量產。

據兩位消息人士稱，GPU或圖形處理單元將成為輝達最新一代Blackwell架構AI處理器的一部分，預計售價在6500美元至8000美元之間，遠低於H20的10000美元至12000美元。較低的價格反映較弱的規格，以及較簡單的製造要求。

新晶片的價格、規格和生產時間此前尚未報導。

兩位消息人士稱，它將基於Nvidia的RTX Pro 6000D（一款伺服器級圖形處理器），並將使用傳統的GDDR7記憶體晶片，而不是更先進的高頻寬記憶體。

知情人士補充說，輝達這款對中國打造的晶片不會使用台積電晶片（CoWoS 封裝技術。

路透就採訪的三位消息人士均拒絕透露姓名，因為他們未獲得向媒體發言的授權。輝達發言人表示，公司仍在評估其「有限」的選擇。台積電也拒絕置評。

中國仍然是輝達的龐大市場，佔其上一財年銷售額的13%。由於美國當局急於阻礙中國的技術發展，因此這是輝達第3次為世界第二大經濟體客製化GPU。

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