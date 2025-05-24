長天期美債還能買嗎？美銀「1理由」稱：現在是絕佳進場機會！

美銀認為，現在是長期美債的絕佳進場機會。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國銀行（Bank of America）策略師哈內特（Michael Hartnett）最近指出，投資人應該逢低買入長天期美國公債，因為美國政府可能會順從「債券義勇軍」（Bond Vigilantes）帶來的壓力，進一步採取行動控制財政赤字與債務規模。

哈內特指出，當前30年期美債殖利率突破5%，正處於「極具吸引力的進場點」。他表示：「債券投資人有強烈動力，去懲罰這條顯然無法持續的債務與赤字路線。」

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美國公債殖利率本週大幅走升，原因是總統川普提出的減稅計畫引發外界擔憂，該方案將在未來數年使本已膨脹的財政赤字進一步惡化，而這又正逢全球市場對美國資產的投資意願正逐漸減弱。與此同時，美債市場情緒受到衝擊，因評級機構穆迪（Moody’s）於上週末剝奪了美國的最高信用評級。

30年期美債殖利率週四（22日）一度攀升至5.15%，僅略低於20年來高點。除了美國之外，日本、德國、澳洲及英國的長天期公債也面臨壓力；同時，美股與美元同步下跌。

哈內特今年以來就建議投資人傾向配置債券而非股票。他在週四發布的報告中指出，目前的美債價格已充分反映空頭市場的驅動因素；今年1月，長期美債的10年期年化報酬率創下歷史新低，跌至-1.3%。

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