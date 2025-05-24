川普幣晚宴成「韭菜大會」？賓客怨食物難吃、川普不到半小時就閃人

在川普宴請「川普幣」（$TRUMP）主要投資者的會場外，示威者怒斥這是一場腐敗活動，高喊「民主是非賣品」。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週四（22日）在華府郊區的私人俱樂部，款待在總統就職前推出的加密貨幣「川普幣」（$TRUMP）持有數量前220名的投資人，儘管賓客共斥資近1.48億美元（約44億台幣）購入「川普幣」爭取出席資格，但川普本人僅短暫露面23分鐘，引發與會者普遍失望，還有人抱怨東西很難吃，與此同時，「川普幣」價格在週五（23日）上午重挫逾16%。

《CNBC》報導，這次出席的220人中，包括加密貨幣界意見領袖、Unstoppable Domains營運長卡特（Sandy Carter）、前NBA球星歐登（Lamar Odom）等人。歐登更當場稱川普為「最偉大的總統」，並藉此機會推廣自創幣種$ODOM。

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不過1名25歲的出席者平托（Nicholas Pinto）受訪時，坦言對於這場晚宴感到失望：「食物難吃，飲料只有水或川普的酒。但我不喝酒，所以我只喝了水，還只被加過一次水而已。」他表示，川普並未與多數賓客互動，「或許只見了前25大持有者」，川普在發表簡短講話後即搭直升機離場，未與賓客合影或對談。

平托描述，整場晚宴氣氛冷清，「很多人其實早就不持有川普幣了，他們一邊吃飯一邊盯著手機看幣價變化。」

川普幣最大持有者，為來自中國的加密貨幣大亨孫宇晨（Justin Sun），雖然他目前正因涉嫌證券詐欺遭美國證券交易委員會（SEC）調查，但案件目前暫緩審理。孫宇晨後來在社群媒體發文表示：「作為最大持幣者，能參加川普晚宴深感榮幸，感謝總統對我們產業的堅定支持。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）強調，川普是以私人身分出席晚宴，「這不是白宮官方活動」。白宮並未公開完整賓客名單。

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