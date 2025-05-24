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日麥當勞大失控！餐點亂丟、黃牛抬價 提早喊「吉伊卡哇」活動結束

2025/05/24 12:38

日麥當勞大失控！餐點亂丟、黃牛抬價 提早喊「吉伊卡哇」活動結束網上流傳照片可看到，消費者只拿走吉伊卡哇玩具，餐點直接不要了。（翻攝自X）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕吉伊卡哇與日本麥當勞合作推出玩具，卻意外掀起多家門市的玩具提早售罄、店面棄置大量未領取餐點，還有餐點亂丟在地板上、拍賣網站上出現高價轉售現象。日本麥當勞表示，原定於5月23日推出的第2波「吉伊卡哇」快樂兒童餐商品，在上架後短時間內於多數門市全數售罄，預定於5月30日登場的第3波（內容為第1、2波玩具的再販售）也將取消，屆時不再販售「吉伊卡哇」系列。

日本麥當勞近日和「吉伊卡哇」聯名推出快樂兒童餐，一共有限定8款玩具讓粉絲收集，分成兩階段上市，最後第3階段活動是全系列8款玩具最後發送。

日麥當勞大失控！餐點亂丟、黃牛抬價 提早喊「吉伊卡哇」活動結束吉伊卡哇與日本麥當勞合作推出玩具，卻掀起吉伊卡哇之亂。（翻攝自X）

活動從第1波4款玩具從5月16日推出後，就出現一堆亂象，除了吸引吉伊卡哇粉排隊搶購外，還吸引了大票黃牛和代購業者也加入搶購行列。

結果出現許多人一次性購買大量的快樂兒童餐卻不領餐，餐點塞爆櫃檯，甚至還將餐點丟在地上。

對於爆發吉伊卡哇之亂，日本麥當勞出面呼籲民眾「理性消費」，強調「請不要為了轉售目的而大量購買兒童餐。」

結果現在日本麥當勞在官網宣布，原定於5月23日推出的第二波「吉伊卡哇」快樂兒童餐商品，在上架後短時間內於多數門市全數售罄，預定於5月30日登場的第3波（內容為第1、2波玩具的再販售）也將取消，屆時不再販售「吉伊卡哇」系列。

為彌補顧客期待落空，麥當勞表示，凡購買快樂兒童餐的消費者，將改贈「Minecraft 我的世界：電影版」系列玩具，或是繪本、圖鑑等其他商品。

對於販售提早結束，麥當勞公開致歉，感謝廣大顧客的支持與熱情，同時強調，「我們對於無法滿足仍在期待購買的顧客深感抱歉。」

此外，官方也呼籲民眾勿再向門市查詢庫存情況，希望大家理解配合。

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