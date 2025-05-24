首款「印度製造」本土晶片要來了！東北阿薩姆邦成半導體重鎮

印度總理莫迪。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度總理納莫迪（Narendra Modi）週五（23日）宣布，印度即將迎來首款由東北地區的半導體工廠生產出的「印度製造」晶片，象徵該地區在半導體與能源產業的戰略地位日益提升。

《印度快報》報導，莫迪在2025年東北崛起投資者峰會的開幕致詞中表示：「如今，東北地區在印度強化國家半導體生態系統中，扮演更重要的角色。印度即將從東北的半導體工廠獲得首款『印度製造』晶片。」

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印度塔塔集團（Tata Group）去年8月開始在阿薩姆邦建設半導體廠，總投資額達2700億盧比。莫迪指出，這座半導體工廠為半導體產業及其他尖端科技在該地區打開機會大門。而印度政府也同時加大對東北各邦的水力、太陽能項目投資，累計分配多項價值數十億盧比的重大工程。

莫迪強調，投資者在東北不僅能參與工廠和基礎設施的建設，更擁有絕佳機會投資該區製造業。他特別點出太陽能模組、電池、儲能及研發領域為未來發展的重點，並呼籲加大資金投入。

莫迪說：「我們對未來投資越多，對外國依賴就越低。」曾被視為「邊疆地區」的印度東北地區，如今已轉型為成長的先驅。

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