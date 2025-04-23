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保德信投信：台股反彈對大型股有利 市值型ETF為首選

2025/04/23 17:33

保德信投信認為，台股反彈對大型股有利、市值型ETF為首選。（業者提供）保德信投信認為，台股反彈對大型股有利、市值型ETF為首選。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠美股大漲激勵，台股今（23）日強彈845.71點、大漲4.5%，加權指數以19639.14點作收；保德信指出，近期市場受到聯準會、川普政策等因素影響，震盪幅度加劇，不過值得注意的是，從近期這波反彈可觀察到，市值型ETF因為有篩選因子加持，反彈時更能展現較佳彈勢。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，統計7檔市值型ETF自4月9日低檔反彈以來，有4檔表現超越加權指數同期的12.94%，依序為保德信市值動能50的15.67%、富邦旗艦50的14.9%、FT臺灣Smart的13.98%、國泰台灣領袖50的13.25%。

她認為，目前可將台股分為三大情境判斷：第一，樂觀版本是關稅喊停，台股將有望重返多頭軌道，依照年初時的預期方向前進，推升指數再創高峰；第二，依目前情境推估，川普的對等關稅會讓步，但仍無法忽視10%關稅所帶來成本上升壓力，導致企業獲利下修10%，然此情況代表這波指數17306低點已過，預期今年將維持兩萬點大關上下震盪兩千點的區間走勢；第三，若關稅實施細節較市場預期更嚴苛，則可能將經濟推往衰退情境。

張芷菱認為，由於大型股仍具財務體質及議價能力較強的優勢，當市場反轉向上時往往能優先反映，若遇到指數出現明顯修正過後，反而應該逢回佈局大型股，且若能挑選聚焦市值標竿企業的ETF，篩選機制納入市場首創市值成長因子，更幫助投資人聚焦市場領導企業，提升投資效率，並透過動態調整機制強化報酬能力。

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