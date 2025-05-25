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美債大跌幕後推手是「它」！高盛曝這隻黑天鵝已成全球債市最大不定時炸彈

2025/05/25 00:45

高盛指出，日本長期公債殖利率的「崩盤式」上漲，是導致過去1個月美債大跌的主要推手。（彭博）高盛指出，日本長期公債殖利率的「崩盤式」上漲，是導致過去1個月美債大跌的主要推手。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債過去1個月，跌跌不休，尤其是20年期與30年期公債殖利率已飆破5%，而造成美債大跌的幕後推手，竟是日債，高盛最新報告指出，自今年初以來，日本30年期公債已為G4國債殖利率貢獻了約80個基點的上漲壓力，成為最大的看跌動能來源，這意味著，日本長期公債殖利率的「崩盤式」上漲，是導致過去1個月美債大跌的主要推手。

本週全球債市最引人注目的並非美債飆升，而是日本國債市場的劇烈震盪。高盛最新報告揭示，日本長期公債殖利率的「崩盤式」上漲，雖然目前尚未傳導至日本股市或匯市，但其對全球債市的溢出效應已愈發顯著，恐成為全球債市中最大的不定時炸彈。

華爾街見聞報導，高盛日本利率交易員Yusuke Ochi指出，日本長期國債殖利率近期急劇上漲，主要原因在於供需平衡的顯著惡化，這包括壽險公司需求的變化以及久期缺口的收緊，而這種趨勢並非短期現象。

加上政府財政擔憂加劇以及資產密集型再保險交易引發的拋售，共同構築了長期國債市場的拋壓。這些因素導致日本公債市場買家稀少，流動性極差，即便日本央行持有大量國債也無力回天。

高盛進一步指出，雖然日本公債拋售目前尚未傳導至日本股市或匯市，但其對全球債市的溢出效應已愈發顯著。數據顯示，自今年初以來，30年期日本公債已為G4（美、歐、日、英）國債殖利率貢獻了約80個基點的上漲壓力，成為最大的看跌動能來源。這意味著，過去1個月美國公債殖利率的飆升，很可能大部分是日本長期公債市場動盪的「副產品」。

展望未來，日本國債市場的波動性仍將持續。儘管日本政府可能考慮減少長期國債發行或回購，但高盛認為，若無實質的宏觀經濟政策應對高通膨，這種波動將會反覆出現。日本央行的貨幣政策走向，特別是其量化緊縮路徑的調整，將成為短期內影響市場趨勢的關鍵。

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