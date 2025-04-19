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馬航考慮購買中國商飛飛機！C919等3款機型都在列

2025/04/19 09:32

中國商飛（COMAC）C919。（路透）中國商飛（COMAC）C919。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）發動關稅戰之際，中國國家主席習近平近日對馬來西亞進行國事訪問，之後中國與馬來西亞發布聯合聲明，提到「支持馬來西亞的航空公司引進並營運中國商用飛機」，引發關注。而中國媒體在週五（18日）詢問馬來西亞航空集團（MAG）董事總經理拿督依占依斯邁（Izham Ismail），依占依斯邁透露，馬來西亞航空考慮購買中國商飛（COMAC）的飛機，包含C909、C919，甚至正在研發中的C929，都在考慮之中。

中國媒體《財經》雜誌週五報導，聯合聲明中所指的中國商用飛機，主要指的是中國商飛公司生產的C909和C919飛機。目前C909在印尼、越南和寮國都有客戶，C919則在中國3大航空服務國內市場。

馬來西亞航空作為馬來西亞最大的國營航空公司，是否會考慮購買中國商飛製造的飛機，成為焦點。

依占依斯邁接受該媒體訪問時透露，馬來西亞航空正在製定未來幾年的機隊擴張計劃，正密切評估購買中國商飛公司的飛機，雙方團隊已有過多輪溝通。

被問到對於C909、C919和C929哪款機型更感興趣的問題時，依佔依斯邁表示，所有都在考慮之中。

報導提到，不只馬航正在評估購買中國商飛的飛機，總部同樣位於馬來西亞吉隆坡的亞洲航空（AirAsia），也正在洽談之中。

亞洲航空在2024年底透露，計劃新增至少100架飛機，為此已與歐洲的空中巴士（Airbus）、巴西的巴航工業（Embraer）和中國的中國商飛共3家飛機製造商展開洽談。

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