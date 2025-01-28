輝達大暴跌近17％ 英特爾前CEO季辛格趁機撿到便宜樂翻

中國AI新秀DeepSeek突然崛起，引發輝達及相關AI股週一（27日）重挫，英特爾前執行長季辛格趁機進場。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新秀DeepSeek突然崛起，引發輝達及相關AI股週一（27日）股價重挫。部分專家則認為，這並不意味著輝達的末日，反而可以為AI領域帶來新機會。英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）也在領英（LinkedIn）發文指出，市場反應是錯誤的，並稱「今天我是輝達和 AI 股票的買家，很高興能從較低的價格中受益」。

DeepSeek的創新震動全球半導體和AI產業，挑戰只有強大的運算能力才能推動AI突破的信念，造成AI股大暴跌，那斯達克100指數27日跌2.97%，跌幅創6週來最大跌幅，單日市值蒸發約1兆美元（約新台幣32.7兆）。

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然而，專家認為，DeepSeek爆紅並不意味著輝達的末日，反而可以為AI領域帶來新機會。英特爾前執行長季辛格說，DeepSeek 的模型可能預示著AI產業的轉折點，以較低的價格提供廣泛的算力資源，此將推動市場的爆炸性擴張，而不是收縮。

他認為，市場反應是錯誤的，降低人工智慧成本將擴大市場，並稱「今天，我是輝達和 AI 股票的買家，很高興能從較低的價格中受益」。

季辛格也對AI產業發展表達立場，他說，在過去的幾年裡，看到基礎模型研究變得越來越封閉，令人失望，因此，「我更傾向於馬斯克而不是奧特曼（OpenAI的執行長）」。

季辛格強調，AI對我們的未來太重要了，不能讓一個封閉的生態系統成為這個領域的唯一。他稱讚DeepSeek 是一項令人難以置信的設計，它將引領 AI 的廣泛採用，同時有助於重置行業對開放式創新的看法。

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