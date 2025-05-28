步哈佛大學後塵？美國「這名校」恐成川普下個打壓目標

白宮與哈佛大學戰火升級，圖為此前哈佛學生聚集示威，要求校方不要屈服於政府壓力。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）以打擊反猶太主義及安全為由，近來對哈佛大學（Harvard University）及其他常春藤盟校祭出一連串高壓政策，包括禁止哈佛大學招收外籍生，引發全球關注。然而，隨著白宮打擊力道不斷加大，川普政府誓言將對大學校園展開更大規模的調查，從常春藤盟校擴大到其他學校，包括加州大學（University of California）系統在內。

據《彭博》報導，美國司法部反猶太主義工作組負責人Leo Terrell表示，加州大學系統應會面臨「大量訴訟」，並補充說「東岸、西岸、中西部」的大學也可能面臨法律訴訟。

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加州大學校長辦公室的戰略與重要傳播資深主管Rachel Zaentz表示，加州大學「痛恨反猶太主義」，並正致力於在整個系統內根除反猶太主義。她強調，該校正與川普政府合作，「大學仍然全力以赴地強化我們的政策與措施，以杜絕反猶主義與各種歧視行為」。

Leo Terrell同時也是司法部資深法律顧問。他在川普宣布開始切斷對哈佛大學剩餘聯邦資金後不久接受訪問，哈佛已成為川普打擊反猶主義與左派校園政治的主要對象。

此前，加州大學洛杉磯分校（UCLA）經歷了一些最大型的示威活動，該校前校長布洛克（Gene Block）是曾被傳喚到美國國會就其抗議處理方式作證的幾位大學校長之一。據報，川普政府已對這個擁有10個校區的大學系統展開多項調查，重點關注其招生實踐、外國資金揭露和校園氛圍。

聯邦機構目前正審查加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、洛杉磯分校（UCLA）與加州大學爾灣分校（UC Irvine）是否違反最高法院2023年對平權措施（affirmative action）的裁決，並調查柏克萊校區與外國捐助者之間的財務關係。

報導分析指，加州大學作為公立學校系統，相較哈佛大學等私立高校，更容易受到美國聯邦政府在言論自由與民權問題上採取行動的影響。

美國教育部3月公布了正在調查的學校名單，其中包括耶魯大學、普林斯頓大學與布朗大學。目前為止，哈佛與哥倫比亞大學是遭遇政府最嚴厲懲處的兩校，研究資金遭大幅撤回。這些措施，加上政府撤銷國際學生簽證的行動，已讓多所大學與學生與政府捲入長期的法律戰中。在哈佛案中，國土安全部甚至曾提出全面撤銷哈佛接收與保留外國學生資格的行動。

自川普重返白宮之後，把矛頭指向美國多間高等學府，要求校方根除校園內的反猶太主義、廢除傾向少數族裔的多元化措施等，否則將凍結校方大筆經費、撤銷免稅資格，以及讓聯邦政府停止給予任何新的補助款項。其中哈佛大學面臨數十億資金被凍結、被禁止招收國際學生等前所未有的危機。

川普上週末表示，聯邦政府正在調查哈佛招收的外國學生情況，他認為哈佛的外籍生「太多」。目前，聯邦法官已暫時中止政府試圖阻止哈佛學生取得外籍簽證的行動，等待法院對哈佛提起訴訟的審理結果。

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