英媒：輝達GB200產量大增 這3家台廠技術突破大功臣

由於輝達的台灣供應商解決AI伺服器過熱和液體冷卻洩漏問題，輝達GB200產量大幅提升。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據英國《金融時報》報導，在輝達的台灣供應商解決AI伺服器過熱和液體冷卻洩漏問題後，輝達GB200產量大幅提升。

負責製造Blackwell AI 伺服器機架的輝達供應商已解決一系列技術障礙，從而加快GB200 AI機架的生產。這些廠商包括富士康、英業達、戴爾、緯創等已經取得一系列突破，使出貨量得以啟動。

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據報導，由於去年年底出現的技術問題，GB200的出貨被推遲，導致生產中斷。輝達的台灣合作夥伴在2025年台北國際電腦展上宣布，GB200機架將於2025年第1季末開始出貨，並表示「生產能力目前正在迅速擴大」。

輝達一家未透露姓名的合作製造商的工程師向金融時報透露，內部測試發現連接問題，需要在兩三個月前與輝達進行供應鏈合作。

供應鏈合作夥伴花「幾個月的時間」解決GB200機架的其他問題，包括液體冷卻系統的過熱和洩漏。據報導，工程師們提到的其他問題包括：由於同步如此大量處理器的複雜性而導致的軟體錯誤和晶片間連接問題。一位分析師向金融時報表示，輝達沒有給供應鏈留出足夠的時間做好充分準備，GB200的庫存風險將在下半年緩解。

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