馬斯克與川普正面決裂！直批對總統「失望」、「省錢」努力白費了

特斯拉執行長馬斯克（左）正面抨擊美國總統川普（右）推動的減稅和支出法案，標誌著他與總統的決裂。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒體BBC報導，特斯拉執行長馬斯克正面抨擊美國總統川普推動的減稅和支出法案，標誌著他與總統的決裂。

美國眾議院上周以微弱優勢通過了川普所稱的「宏大而美麗」（big,beautiful）的法案，其中包括數兆美元的稅收減免，以及增加國防開支的承諾。該法案現在將提交參議院審議。

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科技巨頭馬斯克向BBC美國合作夥伴CBS新聞表示，他對該計劃感到「失望」，他認為該計劃「破壞」了他為總統所做的削減開支的工作。

馬斯克曾被川普任命為削減成本的「沙皇」，其中包括終止對美國對外援助等項目的資金，後來他宣布辭職。

馬斯克在接受哥倫比亞廣播公司《星期日早晨》採訪時表示：「坦白說，看到如此巨額的支出法案，我感到很失望」，該廣播公司在播出前發布採訪片段。他繼續辯稱，川普的計畫「不僅減少了預算赤字，還增加了預算赤字」。

他認為，該法案可能會導致下一財年的赤字，增加約6000億美元。此外，馬斯克表示，該法案破壞了政府效率部（Doge）團隊所做的工作。

在談到川普為這項法案起的「綽號」時，馬斯克告訴哥倫比亞廣播公司 （CBS）：「我認為一項法案可以很大，也可以很漂亮；但我不知道它是否可以兩者兼得。」

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