瑞典4大企業巨頭結盟輝達 打造最大AI超級電腦

瑞典4大企業巨頭結盟輝達，計劃打造瑞典最大的人工智慧超級電腦。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞典領先的企業集團阿斯特捷利康（AstraZeneca）、愛立信（Ericsson）、薩博（Saab）和SEB將與瓦倫堡投資公司（Wallenberg Investments）和輝達攜手，計劃打造瑞典最大的人工智慧超級電腦。新系統將基於輝達最新一代加速運算，並由合資公司經營，以提供對AI運算能力的主權、安全存取。

該項目標誌著瑞典在全球人工智慧競賽中的地位得到加強的重要措施。第一階段將涉及使用新的Grace Blackwell GB300架構部署兩個Nvidia DGX SuperPOD。一旦投入運營，該系統將成為國內最強大的企業人工智慧基礎設施。它將用於運行計算密集型的人工智慧工作負載，以加速特定領域人工智慧模型的訓練和大規模推理（包括推理人工智慧）等過程。

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同時，輝達計劃在瑞典開設首個人工智慧技術中心，在其深度學習研究所和內部專業知識的支持下，推動當地人工智慧研究和人才發展。

每個合作夥伴將部署基礎設施來推進各自的策略重點。阿斯特捷利康將利用大型人工智慧模型和先進的數據處理技術，利用運算能力加速藥物的發現和開發。

愛立信將運用其資料科學專業知識來開發和部署先進的人工智慧模型，旨在提升客戶體驗並為其全球客戶群提供新的商業模式和用例。

薩博將把人工智慧融入先進國防系統的開發中，旨在縮短開發週期並提高能力。

SEB將利用人工智慧來提高生產力、開發新服務並增強長期競爭力，凸顯了獲取主權人工智慧基礎設施的重要性。

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