東進大賺1》別怕川普2.0！台股「美概股」Q1獲利翻數倍

台積電可說是美概股獲利的領頭羊；圖為董事長魏哲家。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕根據台股公司最新海外投資數據，川普2.0登場短短一年多，上市公司對美國子公司累計原始投資金額從1.41兆元衝至1.74兆元，加碼高達新台幣3272億元，單季認列獲利破360億元，是2024全年129.8億元的2.77倍，顯示台股中的「美國概念股」已從前期投資陣痛期快速進入獲利收成期。

AI三箭頭領軍 投資進入收成期

在川普2.0政策（高關稅預期與在地製造補貼）推波助瀾下，上市公司東進美國呈現「家數穩定增長、資本開支放大、單季獲利井噴」的趨勢。

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到今年第1季，台股上市公司已有逾半、402家赴美國投資，投資子公司達937家。若以投資金額前5名來看，第1名是台積電的7791.7億元，其次依序是國巨的848.3億元、緯創的734.4億元、保瑞的567.5億元與緯穎的549.4億元；集中在半導體先進製程、AI伺服器供應鏈、利基型電子元件。

相較於2024年認列美國投資獲利前3名為國巨、保瑞與中信金，到了今年第1季由台積電、國巨與緯創領跑，這3家公司可說是美概股的三箭頭，光單季獲利都較川普2.0前的2024年全年翻了數倍。

對比同期間上市公司赴中投資是呈現「母公司微增、子公司凍結、獲利成長、但投資持續倒退」。

雖然隨著KY股掛牌家數增加，今年底第1季上市公司赴中投資家數較去年第1季增加5家，但轉投資子公司家數卻縮水6家；累積自台灣匯出中國投資金額也從去年第1季的2兆3781億元續降至2兆2873億元；同期間認列中國投資獲利雖增加13%，但遠不及認列美國事業獲利的數倍成長。

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