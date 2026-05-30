東進大賺4》緯創「輕中重美」美投資獲利10倍速爆發

在川普2.0上場之前，電子五哥之一的緯創，逐步淡出中國的手機組裝業務並出清相關投資，將產能大舉轉移至越南、墨西哥、美國及台灣等其他國家；左為緯創董事長林憲銘。（記者方韋傑攝）

〔記者高嘉和/台北報導〕在川普2.0上場之前，電子五哥之一的緯創，逐步淡出中國的手機組裝業務並出清相關投資，將產能大舉轉移至越南、墨西哥、美國及台灣等其他國家；緯創「棄中就美」戰略一度讓市場觀望，但根據台股公司最新海外投資數據揭露，緯創今年首季認列美國事業獲利是川普2.0上場前2024年全年的快10倍。

放棄手機低毛利 轉進AI高階組裝

緯創前幾年策略大轉彎，陸續處分中國昆山、泰州等傳統代工廠，全面淡出iPhone智慧型手機組裝低毛利代工業務，轉向在美國建立與北美雲端服務供應商（CSP）對接的AI高階組裝與技術服務基地。

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到今年第一季，緯創轉投資美國子公司家數增至10家，包括核心的WLLC（負責售後服務與北美營運）、WTX（高階伺服器相關）以及近二年新加入的WisLab等研發與技術事業。2024年緯創認列美國轉投資事業獲利3.51億元；2025年因WisLab與WUS等研發與前期費用投入，認列獲利縮水至4248萬元；而2026年第一季單季利潤直接井噴至31.2億元，是2024年的近10倍。

最大功臣是緯創在美國的核心子公司WLLC，WLLC在2024年與2025年每年貢獻利潤約9600萬至1億元；到了2026年第一季，WLLC單季的認列獲利直接衝上32.9億元。顯示北美四大雲端巨頭（微軟、亞馬遜、Meta、Google）在美擴建AI資料中心、採購高階AI伺服器成機與後續維運的強大需求，緯創提早卡位美國當地產線迎來業績大爆發。

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