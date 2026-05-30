東進大賺2》台積美廠前年認虧142億 今年首季獲利169億

台積電今年首季認列TSMC Arizona獲利169億元，宣告台積電美國建廠陣痛期已過，邁入高報酬的收割期。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕川普2.0高舉「美國優先」旗幟，除補貼在地製造、也祭出關稅壁壘，台股上市公司「東進美國」加速。在野黨或市場屢有「美國廠建廠成本過高、勞工文化大不同」，質疑台積電被迫成「美積電」。根據台積電最新海外轉投資事業財務數據，美國子公司今年第1季單季認列獲利達新台幣170.2億元，已超過去年全年認列獲利157.9億元。

加碼投資2千億 1季賺贏去年1整年

川普在2025年1月20日重返白宮。2024年第4季底，台積電在美國共轉投資5家子公司，包括晶圓廠TSMC Arizona、市場行銷的TSMC North America，以及TSMC Development、TSMC Technology與TSMC Washington，當時期末原始投資合計5858億元；到2026年第一季，子公司數維持5家，但原始投資衝上7792億元，短短一年多內，台積電東進加碼近2000億元。

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另從認列獲利變化來，2024年因亞利桑那州廠（TSMC Arizona）正處於建廠、裝機與密集招募的初期高成本階段，單一工廠認列142.9億元虧損，台積電認列轉轉投資美國子公司虧損合計131.5億元。

隨著產線陸續量產、良率爬坡優於預期，主要科技巨頭在地訂單湧入，2025年台積電認列美國轉投資合計大賺157.9億元；今年第1季單季認列獲利170.2億元，1季就賺贏去年一整年，其中TSMC Arizona單季貢獻 獲利169億元，宣告台積電美國建廠陣痛期已過，邁入高報酬的收割期。

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