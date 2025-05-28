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回到1933年之前 ! 美國佛州開先例 黃金白銀可用於日常交易

2025/05/28 15:22

佛州開先例！黃金白銀將可用於日常交易。（路透資料照）佛州開先例！黃金白銀將可用於日常交易。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕綜合外媒報導，美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）於昨（27 日）於簽署一項新法案，允許佛州居民在日常交易中使用黃金和白銀，與傳統貨幣並行使用，這項決策意味著，美國回到金本位制時代，也就是約1870年至1930年代。

德桑蒂斯聲稱，此舉是為保護佛羅里達人免受美元貶值的影響。貴金屬是抵禦美元貶值的一種手段，考慮到華府常年的赤字支出，美元走軟成為一種風險。

根據《HB 999法案》，只要符合特定純度標準的金幣和銀幣，皆可用來支付款項，佛州也成為美國第一個通過這項法律的大型州。

據報導，DeSantis表示，我們是第一個挺身而出並完成這項立法的大州，「這項法案根本上是來自美國憲法」。因此，這項立法將授權支票兌現業者或PayPal這類的金流服務業者，得以使用黃金和銀進行支付。

據了解，在1933年是美國終結黃金交易的轉捩點。當時的美國總統羅斯福簽署《黃金儲備法》，禁止私人持有金幣與黃金兌換券。

之後布雷頓森林體系與黃金兌換制度（1944–1971年），黃金成為國與國之間的結算工具，一般人無法以黃金交易。在1971年，美國前總統尼克森（Richard Nixon）宣布美元停止兌換黃金，金本位完全終結，黃金、白銀為貴金屬投資品，不再作為法定貨幣。

Bankson提到，自從尼克森總統取消美元與金本位掛鉤以來，美元的價值便有所下滑。因此，這項措施提供了機會但不強制，能為納稅人帶來財務穩定與安全保障，而佛州在經濟自由與機會上成為金本位的典範。

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