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彭博：中國鋼市困境加深 鋼筋價格跌至8年新低

2025/05/28 22:20

全球最大的鋼鐵市場中國面臨嚴重的供應過剩，建築用主要鋼鐵產品鋼筋的價格跌至2017年以來的最低水準。（路透資料照）全球最大的鋼鐵市場中國面臨嚴重的供應過剩，建築用主要鋼鐵產品鋼筋的價格跌至2017年以來的最低水準。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的鋼鐵市場中國面臨嚴重的供應過剩，建築用主要鋼鐵產品鋼筋的價格跌至2017年以來的最低水準。彭博報導，鋼筋是中國傳統鋼鐵市場的基準，因為它用於加固建築物和基礎設施中的混凝土。上海鋼鐵產量跌至8年來的最低點，凸顯由於中國房地產行業長期低迷，鋼鐵製造商面臨的需求困境。

中國鋼鐵工業協會在本週的會議上重申，控制產能擴張是工作重點，並稍早表示，北京正在「積極部署和推動」粗鋼生產任務。今年迄今為止，鋼筋價格已下跌11%，鐵礦石價格下跌約6%。

彭博產業研究的分析師在一份報告中指出，中國國內鋼鐵價格相對於原物料價格的跌幅更大，顯示「中國需要進行整合和合理化調整來提高價格」。

對於鐵礦石而言，由於季節性疲軟和供應增加，儘管成本支持和政策放鬆可能會限制下行空間，但價格到10月份可能回落至每噸90美元。

截至當地時間周三上午11:43，上海鋼筋合約交易價格約為2955元人民幣。新加坡鐵礦石期貨連續第5天下跌，至每噸96美元。

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