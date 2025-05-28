中資背景有疑慮 華府警告義大利輪胎大廠恐在美國禁售

美國政府警告義大利輪胎大廠倍耐力，在中資背景影響下，使用該公司Cyber​​Tyre的汽車可能被禁止在美國銷售。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府警告義大利輪胎大廠倍耐力（Pirelli），由於擔心該公司中國投資人的影響，使用搭載其先進感測器技術輪胎的汽車可能被禁止在美國銷售。

《彭博》報導，美國商務部工業暨安全局（BIS）在4月25日的一封信中概述了這項非正式的警告。工業暨安全局指出，將內藏感測器的輪胎「Cyber​​Tyre」技術應用於已完工連網汽車的汽車製造商，可能需要申請特定授權才能在美國銷售這些汽車。

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根據《彭博》看到的一份文件顯示，負責制定、執行涉及敏感技術交易規則的美國商務部工業暨安全局，該機構的評估是應倍耐力提出的諮詢意見請求所做出的回應。

針對報導，倍耐力的代表拒絕回應。美國商務部和倍耐力股東中國國企中化集團則未立即回應。受到相關消息影響，週二（27日）倍耐力股價一度下跌3.3％，隨後收斂跌幅，收盤跌近1％。

這項諮詢意見是美國政府將如何執行一項新規的首批案例之一，這一規範旨在限制某些使用中國、俄羅斯技術的汽車進入美國市場，並在美國銷售。雖然BIS的意見並未明確表示使用該技術的車輛將被徹底禁止，但凸顯出倍耐力在尋求鞏固北美市場之際，可能面臨的問題。

倍耐力為法拉利（Ferrari）、賓利（Bentley）等汽車製造商供應輪胎，目前該公司與最大投資人、持有37％股份的中化集團之間的治理糾紛日益加劇。而倍耐力推出的「Cyber​​Tyre」是一款由硬體和軟體組成的輪胎系統，可以實現改善煞車、自動緊急煞車和自動減速等駕駛功能。

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