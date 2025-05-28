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比亞迪血汗工廠 遭巴西起訴「勞工堪比奴隸」、涉人口販運

2025/05/28 19:46

圖為位於巴西卡馬薩里市的比亞迪工人住所。（資料照，路透）圖為位於巴西卡馬薩里市的比亞迪工人住所。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車巨頭比亞迪（BYD）在巴西新建廠區，去年12月下旬因工地生活條件惡劣遭勒令關閉。巴西勞工檢察官辦公室（MPT）27日發布聲明稱，已經對比亞迪提起了訴訟，指控其涉嫌人口販運，以及對工人提供「堪比奴隸」的工作條件，要求比亞迪和其2家承包商求償2.57億巴西雷亞爾（約新台幣13.6億元），並向工人提供個人賠償。

綜合《BBC》、《路透》等外媒報導，巴西巴伊亞州（Bahia）勞工部公共檢察官辦公室（MPT）表示，該機構是在接獲匿名投訴後展開調查，共救出220名中國籍工人。MPT正向這3家公司索賠2.57億巴西雷亞爾作為損害賠償。

報導指出，巴西當局早在去年底已要求該廠房停止建設，原因是工人被發現居住在擁擠、幾乎沒有舒適與衛生條件的住所。MPT指出，「有些工人睡在沒有床墊的床上，一間廁所要供31人共用。」

檢方還指控，工人的護照遭到沒收，並簽署「含有非法條款的聘用合約，工時過長且無每週休息時間」。根據檢方說法，這些工人最多有70%的薪資遭扣留，若想解除合約還需支付高額費用。

MPT要向比亞迪、中國金匠建設巴西有限公司（JinJiang Construction Brazil）、原名為通和智能設備巴西有限公司（Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil Co.）的Tecmonta公司共3家業者求償，以每人每項違規5萬雷亞爾（約新台幣26.5萬元）罰款計算，另外還要支付精神損害賠償。根據巴西法律，「類奴工條件」包括債務束縛與任何侵犯人性尊嚴的工作。

比亞迪這座廠房原定於2025年3月啟用，位於巴西卡馬薩里市（Camaçari），是比亞迪在亞洲以外的首座電動車廠。

此外，檢察官還指出，這些工人是以非法方式被帶到巴西的，簽證也與職業不符。他說，這些中國工人目前已全數返回中國，若訴訟獲得賠償，款項將支付給他們，由巴西境內的公司負責提供付款證明。

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