空前衝擊！中國所有量子研究核心機構 全被掃進美「實體清單」

包含量子資訊技術在內的中國高科技領域成為美國制裁標的。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國商務部9日公佈最新出口管制黑名單，將37家中國企業與機構列入「實體清單」，其中包括22家中國量子研究與產業化的重要單位。中國物理學者警告，美國此舉將對中國的量子研究造成「前所未有、影響深遠」的衝擊。

南華早報報導，這是美國第2次將中國量子相關的研究機構及企業列入該黑名單，然而此次範圍更加廣泛。北京理工大學物理學者尹璋琦說，「中國在量子資訊研究的核心力量幾乎全進榜；這樣的衝擊是巨大的」。

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美國商務部工業與安全局聲明說，在新進該榜的單位中，「有22家機構與企業因取得或試圖取得源自美國的技術或產品，以提升中國的量子實力，而被列入該清單」。聲明補充，「這些活動具有重大的軍事應用，對美國國家安全構成嚴重威脅」。

報導說，包括量子資訊科技在內的高科技領域，多年來是美國制裁的標的。2021年11月兩家量子通訊公司與一家研究機構成為第一批被列入美國該出口管制名單的中國量子實體。

去年8月，拜登總統簽署行政命令，阻止美國資金流入中國半導體與微電子、量子資訊技術以及特定的人工智慧系統等領域，以繼續阻止中國取得相關技術。

一些中國的量子物理學家表示，美國這波最新措施恐對中國相關研究造成從取得先進設備到學術交流等各方面的重大衝擊。

一名劉姓科學家說，美國此舉「史無前例；幾乎所有中國涉及量子研究的實驗室都被列入清單」，他服務的研究機構也進榜。他表示，去年訂購的一台雷射機正準備從美國出貨，但他甫獲通知該機器可能被扣在海關。

被列入美國實體清單的中國量子機構包括中國科學院旗下4家研究中心：量子資訊與量子物理卓越中心、物理研究所、量子資訊重點實驗室，以及上海量子科學研究中心。

其他包括，北京量子資訊科學研究院、上海量子科學研究中心、深圳量子科學與工程研究院、本源量子計算科技公司、中國科學技術大學等。

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