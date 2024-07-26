4年來首見！蘋果iPhone出貨量跌出中國市場前5大

蘋果中國第二季出貨量年減3.1%，跌出中國市場前5大手機製造商。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕研究機構IDC最新數據指出，蘋果iPhone第二季在中國市場的出貨量年減3.1%，雖然4月、5月蘋果公司及零售商皆祭出大幅折扣，有效提高其在中國銷售量，但蘋果在6月出貨量又開始下降，整體出貨量仍被其他中國競爭對手超越，並跌出中國前5大手機製造商，為4年來首見。

外媒報導，市場研究機構Canalys週四（25日）報告指出，在vivo、華為和小米等中國手機製造商推動下，Android市場暴增11.1%，今年第二季中國市場手機出貨量前五名皆為中國品牌，分別是vivo、OPPO、榮耀、華為和小米，而蘋果iPhone出貨量下滑，市占率縮減2%至14%，排名則退至第6。

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報告指出，蘋果今年第二季在中國的總出貨量為970萬台，低於去年同期1040萬台，雖然蘋果在4月、5月的出貨量因減價而激增超過40%，但6月零售商擔憂利潤會因此損失慘重，收斂了折扣幅度，導致整體出貨量仍較去年同期下滑；相比之下，中國華為受益於4月推出的新款Pura 70系列，出貨量年增41%至1060萬台。

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