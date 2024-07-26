台積電「超急訂單」接到手軟 三星嗷嗷待哺苦等中企轉單？

韓國業內人士認為，若台積電手上的訂單超過產能，中企可能會轉單到三星。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統大選迫近，兩黨候選人的共識就是擴大對中國晶片出口管制，傳出中企提前囤積晶片，使得台積電收到中國客戶超級急件（SHR）訂單量增加，中國客戶還願意為此支付40％的溢價。這件事引起南韓關注，當地業內人士認為，若台積電手上的訂單超過產能，中企可能會轉單到三星。

中媒集微網報導，消息人士稱中國晶片製造商加快向台積電下單的行動，以應對即將到來的美國總統大選，可能對美中關係帶來的不確定性。

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消息人士指出，台積電第2季優異的毛利率，是由這些大量的中國訂單所推動，據說許多是超級急件訂單。基於這一假設，除美國禁令急遽收緊和匯率等因素，台積電第3季和全年的營收和毛利率可能會超出預期。

儘管台積電拒絕就具體客戶和訂單發表評論，卻引起南韓關注。《Business Korea》報導，今年早些時候，由於需求增加，台積電已經提高3奈米和4奈米等先進製程的價格，「現在的焦點在於三星電子是否也能接到台積電客戶的臨時訂單」。

報導指出，三星電子尚未為其 2 奈米和 3 奈米製程贏得主要客戶。不過，據悉三星已獲得一些中國大型客戶，下半年可能會增加訂單並提高合約價格，從而提高獲利能力，還有獲得新客戶的空間。

一位韓國業內人士認為，如果台積電的訂單超過產能，中國企業的訂單可能會轉到三星，因此下半年集中爭取客戶非常重要。

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