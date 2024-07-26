引狼入室！泰國補貼中國電動車企讓汽車業快滅頂

泰國補貼中國電動車與車企使汽車產業備受衝擊。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕日本經濟新聞報導，泰國政府對中國電動車企提供的補貼重創其汽車產業，業界人士指出，相關補貼導致電動車嚴重供給過剩，引發傳統汽車削減產線甚至關廠，而在泰國660家汽車零件商中，僅有10幾家向中國車企供貨，也導致大量相關企業大幅減產，甚至倒閉。

泰國電動車協會（EVAT）數據顯示，泰國目前未售出電動車49萬輛，相當於過去1年汽車總生產量63%。該協會主席克里斯達（Krisda Utamote）說，「我們正遭遇電動車供給過剩」。

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報導說，泰國的電動車補貼計畫始於2022年東南亞國協（ASEAN）與中國簽訂的自由貿易協定，據此，泰國政府提供中國車企每輛車最高15萬泰銖（13.6萬台幣）補貼。此外，若中國車企在泰國生產的電動車數量等同2022年以來的進口量，泰國政府也將免除中國電動車的進口關稅；相關生產必須始於今年，獲補貼的電動車可以出口或在泰國銷售。

依據該計畫，共有6家中國車企在泰國投資生產，其中以比亞迪最積極。比亞迪新款Atto 汽車降價至34萬泰銖（31萬台幣），亦即從89.9萬泰銖（82萬台幣）的上市價折價37%。比亞迪與其他中國車企的泰國廠若全面投產，年產量將達75萬輛車。

該補貼波及了從業人員逾75萬人、佔泰國生產總值（GDP）11%的汽車產業。在補貼導致電動車降價後，燃油車也開始降價，日本車企衝擊最大，因其90%的汽車在泰國生產。

報導說，為了生存，燃油車企已削減產能。日本第2大車企本田汽車本月初宣佈，2025年前將停止大城府（Ayutthaya）廠的生產，並整合巴真府（Prachinburi）營運，此舉將使本田在泰國年產27萬輛降至12萬輛。

其他日本車企也停止在泰國的所有生產。速霸陸宣佈今年底前中止泰國汽車組裝業務，鈴木宣佈2025年將跟進。

汽車零件製造商也受衝擊。泰國汽車零件製造商協會主席索蓬（Sompol Tanadumrongsak）說，今年以來零件訂單下滑40%，每家汽車組裝公司今年以來也削減30%至40%產能。

他說，隨著「粗暴轉型」至電動車，泰國汽車業預料將近一步萎縮，泰國660家零件製造商中，僅有十幾家可以供應中國電動車企，因為這些車企不是依賴中國進口，就是其低成本的供應鏈。

他表示，由於需求下降，多數泰國在地的零件製造商將運作降至每週僅3天，約有十幾家業者「被迫倒閉」。

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