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愛比科技AI軟體打入半導體業 今年客戶數翻漲5-8倍

2025/05/20 21:21

愛比科技今日起參展台北國際電腦展（Computex）。圖為總經理李信宜。（記者歐宇祥攝）愛比科技今日起參展台北國際電腦展（Computex）。圖為總經理李信宜。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球專業視訊溝通產品廠商愛比科技（6858）近年持續推展軟硬體整合業務版圖，從視訊硬體設備商邁向AI語意智慧平台品牌。總經理李信宜表示，今年第一季AI語意與翻譯產品的客戶成長數就與去年持平，全年有望成長5至8倍，市場需求極為強勁，且此產品專攻商用客戶，已打入崇越、晶華酒店等指標客戶，未來有望打入其他半導體業或銀行客戶。

愛比今日起參展台北國際電腦展（Computex），並以全新品牌「AiB」亮相。愛比除核心的教育領域外，近年持續耕耘AI應用，董事長洪裕鈞強調：「我們不是把AI裝進硬體，而是把理解人的溫度注入AI裡。」他強調，AI的價值不止於演算法，而在於能否在真實情境中理解語境、協助判斷，成為人類可信賴的智慧夥伴。

愛比指出，自2022年跨入商業應用領域以來，逐步落實軟硬體整合業務版圖，去年愛比的視訊會議設備與軟體服務合計營收年增率27%，且佔當年度營收比重約1成，將持續深化AI與語音理解技術。此次COMPUTEX展會上也完整揭示AiB四大核心品牌，包含AI感知擷取裝置IPEVO、AI語意翻譯軟體Vurbo.ai、AI邊緣推論裝置AIEQ、AI企業智慧應用Agent I。

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