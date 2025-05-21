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95％中國出口商企圖「脫美」兩國貿易裂痕難癒

2025/05/21 07:42

95%接受調查的中國出口商正計劃加速向美國以外的市場出口其產品。（路透）95%接受調查的中國出口商正計劃加速向美國以外的市場出口其產品。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕貿易保險公司安聯貿易對幾個主要經濟體的4500家出口商進行調查，發現95%接受調查的中國出口商正在計劃加速向美國以外的市場出口其產品。與美國的激烈貿易戰給中國出口商留下了持久的創傷，儘管暫時免除對美國的關稅，但許多出口商仍希望實現業務多元化，擺脫對美國的依賴。

調查顯示，隨著中國出口商尋求擺脫美國市場，美國企業則加快將生產轉移出中國，中期內美「脫鉤」仍是可能出現的情況。

報告稱，越來越多的受訪企業預計，由於美國徵收兩位數關稅，今年的出口營業額將下降。

根據安聯貿易估計，即使在本月初中美在瑞士達成協議後暫時降低關稅，美國對中國商品的貿易加權關稅稅率仍維持在39%，遠高於川普第二屆政府執政前的13%。

關稅爭端迅速降溫，導致出口商在90天的寬限期內提前下單，導致美國出口量大幅增加，從而推高了運費。

安聯貿易指出一個令人擔憂的現實：由於廣泛的貿易衝突，今年全球出口可能損失3050億美元。相較之下，根據聯合國貿易和發展組織的數據，去年全球貿易額達到了創紀錄的33兆美元。

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