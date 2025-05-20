德國大轉彎！不再反對核能、尋求加入法國「核保護傘」

德國總理梅爾茨（左）和法國總理馬克宏（Emmanuel Macron，右）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）上台後，首次出現向法國靠攏的具體跡象，正式放棄了德國長期以來對核能的反對立場。外媒引述2國官員說法，指出德國已向法國釋出訊號，德國將不再阻撓法國，推動核能在歐盟立法中與再生能源享有同等待遇的努力。

英國《金融時報》報導，1位參與談判的法國高級外交官表示：「德方現在對我們說：在核能問題上，我們將非常務實。」、「這意味著歐盟立法中針對核能仍然存在的各種偏見將會被消除。」

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1位德國官員則表示：「這將是一項徹底的政策轉變。」

此舉解決了德法2國之間的長期爭端，該爭端曾導致歐盟能源政策的相關決定被延宕，特別是在俄烏衝突全面升級後，引發能源危機的期間。

梅爾茨政府也尋求德國加入法國「核保護傘」的可能性，作為對抗未來俄羅斯威脅的嚇阻力量。該德國官員說：「我們現在終於願意與法國就歐洲核威懾展開對話，遲做總比不做好。」

德國在核能問題上的轉變，是梅爾茨努力重啟法德合作的一環。法德合作被視為歐盟層面做出重大決策能否推進的先決條件，而該合作關係在德國前總理蕭茲（Olaf Scholz）任內一度陷入停滯。

在去年，法國有約70%的電力來自核能，而德國有超過60%的電力來自再生能源。德國長期以來一直反對法國將核能標示為「綠色能源」。部分原因來自於長期反核的「綠黨」，該黨是蕭茲聯合政府的一部份，以及憂心法國產業在能源成本方面取得競爭優勢。

柏林ESMT商學院教授、德國前總理梅克爾（Angela Merkel）的首席經濟顧問羅勒（Lars-Hendrik Röller）表示：「當法國與德國達成共識，歐洲前進的腳步就會更加順暢。雖然仍有不少挑戰，但我認為這個問題將獲得解決。」

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