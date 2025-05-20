下半年漲贏黃金！小摩解鎖123兆資金 允許客戶買「這類」資產

下半年漲贏黃金！小摩解鎖123兆資金，允許客戶買比特幣（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣下半年漲贏黃金！摩根大通執行長戴蒙表示，將允許客戶購買比特幣，根據第1季財報顯示，AUM（資產管理規模）達4.1兆美元（約新台幣123.82兆），隨著小摩解鎖買盤，預估就算客戶只將資產的1%配置為比特幣，也將為比特幣帶來410億美元（約新台幣1.23兆）的買盤力量，由於黃金與比特幣是「零和遊戲」關係，在此激勵下，預估下半年比特幣漲幅將超越黃金。

FX168財經網報導，戴蒙近期宣佈，作為全球最大銀行，摩根大通將允許其客戶購買比特幣，但不會提供託管服務，僅會把它列在客戶的對帳單上。

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儘管戴蒙個人對比特幣持保留態度，但摩根大通在區塊鏈技術與加密貨幣的應用上卻走在前沿，例如，該行於2019年，就推出了自家數字貨幣JPM Coin，這是１種由美元支持的穩定幣，用於機構客戶間的即時支付結算，目前其每日處理交易量已經達到10億美元（約新台幣302億元）。

另外在2020年，摩根大通還成立了區塊鏈部門Onyx，現已更名為Kinexys，基於以太坊網路，支援批發支付、點對點借貸及跨境交易，目前已處理超過7000億美元（約新台幣21.14兆）的交易，合作對象包括高盛、星展銀行及法國巴黎銀行等。同時，摩根大通還投資於比特幣相關產品，例如持有貝萊德的比特幣現貨ETF（IBIT），併為CME的比特幣和以太坊期貨及期權提供清算服務。

根據摩根大通2025年第1季財報顯示，截至今年3月，摩根大通的資產與財富管理部門的AUM為4.1兆美元，較2024年同期增長15%，這一數字包括該部門為機構和個人客戶管理的投資資產，如股票、固定收益證券和另類投資。就算摩根大通客戶只將資產的1%配置為比特幣，也將為比特幣帶來410億美元的買盤力量。

另外，摩根大通董事總經理Nikolaos Panigirtzoglou領導的分析團隊，上週還在分析報告中指出，黃金與比特幣當前的價格走勢呈現出一種「零和遊戲」關係，也就是一方上漲將以犧牲另一方為代價。

他指出，從2月中到4月中，黃金的漲勢是以比特幣為代價；而過去3週情勢逆轉，比特幣上漲反過來壓制了黃金。

基於這樣的觀察，摩根大通預期這種「零和格局」將持續至2025年下半年，但強調比特幣因具備多項利多因素，相較黃金具有更大的上漲空間。

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