白天當醫生「下班撿回收」！26歲女自豪：賺比醫院多

中國四川這名26歲熊姓女子白天在醫院當復健科醫師，下班後陪著父母撿回收當副業。（翻攝自微博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最近中國四川一名女子拍影片，介紹自己白天在醫院當醫師，下班後把撿回收當副業，慘被不少網友嘲諷「撿破爛的」、「很髒」，不過她完全不以為意，反而自豪這項生存技能「賺得比醫院多」。

根據中媒《瀟湘晨報》報導，這名26歲的熊姓女士，白天是成都某家私立醫院的復健科醫師，主要負責幫助長輩鍛鍊及物理治療，上班時間為上午8時許至下午5時半，每天下班後，她會直奔副業「資源回收站」，也就是到爸媽開的回收站幫忙。

請繼續往下閱讀...

熊女認為「我多做一點他們（父母）就少做點，也學習了一項生存技能」，她家中的回收站主要收金屬類的回收物，種類很多，每天整理後分門別類再賣出，雖然有聘請2名工人，東西多到她都與父母工作到晚上9、10點才回家。

面對網路上的酸民，熊女反而自豪地說，醫院每個月薪資是人民幣4000元（約新台幣1.63萬元），她幫忙家裡雖然沒領薪水，但回收站賺錢的前提下，父母偶爾會給她零用錢，稱自己在回收站幫忙「賺得錢比醫院多」，更直言「能賺錢，有什麽好介意的」。

有網友認為熊女想當網紅，才PO出影片引起討論，她也正面回應只是記錄日常，且自己從2020年早就開始分享回收站的相關影片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法