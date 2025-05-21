愛爾蘭砸數十億歐元補貼 向台積電招手

愛爾蘭政府將宣布一項重大計劃，以價值數十億歐元的補貼，吸引台積電和三星等科技巨頭在愛爾蘭投資。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《商業郵報》透露，愛爾蘭政府近日將宣布一項重大計劃，以價值數十億歐元的補貼，吸引台積電和三星等科技巨頭在愛爾蘭投資。這項具有里程碑意義的工業戰略將瞄準全球最大的半導體公司，旨在創造35000個就業崗位，並吸引多達三個半導體製造工廠（Fabs）以及一個先進的製造工廠落腳愛爾蘭。

其中一個工廠將是一個尖端生產基地，與英特爾位於基爾代爾郡萊克斯利普（Leixlip, Co Kildare,）的價值100億歐元的晶圓廠相當，另外兩個工廠將用於生產低端晶片。

請繼續往下閱讀...

在美國川普總統攻擊全球貿易之後，愛爾蘭政府希望為愛爾蘭下一波高科技工業增長播下種子，企業部長彼得·伯克 （Peter Burke） 即將推出的計劃中將概述一系列支持措施。

據了解，支持措施不會以直接撥款的形式提供，而是以間接補貼的形式提供，包括由國際開發協會以大幅補貼的價格提供用於高科技製造業的戰略性場地。

由愛爾蘭投資開發協會購買和裝修這些戰略性場所所需的資金，將在10億歐元至20億歐元之間。 愛爾蘭投資發展局（IDA）將為晶圓廠設施提供多達三個下一代戰略地點，佔地約1000英畝。

政府希望說服代表台積電等公司在愛爾蘭生產。這些工廠將包括用於高科技製造的房地產、基礎設施和公用設施解決方案，預計將位於該國的部分地區。

雖然目前還沒有為這些戰略地點提供預算，但伯克將尋求大量資金。雖然該工作將由愛爾蘭投資發展局承擔，但戰略地點尚未確定，並將優先考慮都柏林以外的地點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法