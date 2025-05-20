「中國加一」夢碎！越南淪關稅戰祭品 中企設廠急踩煞車

美中關稅戰讓許多投資越南的中國企業如今苦不堪言。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的對等關稅政策，使得原本因「中國加一」戰略而吸引外資的越南，一夕之間成為美中貿易對抗下的犧牲品。許多投資越南的中國企業如今苦不堪言，表示「越南『越來越難』了，尤其那些今年初來開廠的老闆們，真是欲哭無淚」，不少中企工廠投資案緊急煞車、產業信心重挫。

據外媒《星島日報》報導，美國「對等關稅」風暴撕破東南亞防線，作為承接大量從「中國加一」策略轉移產業鏈的越南，遭受了最為猛烈的衝擊。今年4月2日，美國宣布對越南重徵46%懲罰性關稅，川普口中的「解放日」，成為許多越南中企的「驚悚日」。越南商務諮詢顧問王先生表示，他的幾單落地建廠合約全都「煞車」了；雖然後來暫緩加徵關稅，但「在不確定的當下，大家更多選擇擱置觀望」。

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報導指出，東南亞國家一直被美國視為中國產品繞道進入其市場的「後門」，其中越南吸收最多來自中國產業投資，在中美博弈之間承受著巨大的壓力。多名中企業者表示，他們隨著關稅政策跌宕起伏的心路歷程，焦慮、躊躇、期待與信心交織在一起。

在越南河內經營的本土化諮詢公司的王先生表示，「之前普遍以為（關稅）頂多加15%，誰能料到這麼高」他感嘆「目前基本是停滯的狀態」，表示「落地設廠投資規模大，一旦投入不可能掉頭，所以都不敢輕易冒險。」

深耕越南紡織業多年的郭老闆同樣憂心忡忡，美國「解放日」之前，他興致勃勃地帶著中國的夥伴來胡志明市考察，計劃購買土地興建配套的紗線廠，憧憬著新的商業篇章；可在關稅重擊下，夥伴果斷停掉合作計劃。

越南經濟高度依賴出口，美國是其最大市場。面對高額稅負，越南立即尋求與美國妥協談判。像大多數國家及地區一樣。短暫90天的寬限期為工廠帶來喘息空間，趁勢加緊生產搶出口。一些中企大呼工廠爆：「一個月接了一年的單」、「根本吃不下，都沒產能了。」

2018年川普發起中美貿易戰，為規避關稅，中企掀起一波搬遷越南的熱潮。所謂「中國加一」策略，指的是一些企業為分散風險，在中國之外另尋一個生產基地，越南正是當時的主要選擇之一。」

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