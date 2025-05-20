花園被踢入170顆足球 英國夫妻獲償4億元

英國一對夫婦因自家的花園被隔壁的學校踢進170顆足球，獲得賠償1000萬英鎊（台幣4億元）。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國一對夫妻因自家的花園被隔壁的學校踢進170顆足球，獲得賠償1000萬英鎊（台幣4億元）。

該夫妻擁有價值200萬英鎊（台幣8千萬元）的田園詩般鄉村別墅，控訴鄰居學校經常將足球踢進他們的花園，高等法院指出，位於漢普郡溫徹斯特的聖安斯區由於其隔壁的一所小學修建一個足球場而成為12碼球「禁區」。

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屋主穆罕默德和瑪麗安妮巴赫蒂表示，運動場已經「佔據」了他們的生活，不到一年的時間，就有170個足球被踢進他們的花園。

高等法院裁定學校建造球場的決定，以及散落在花園中的足球構成公共滋擾，因此這對夫婦獲得了1000萬英鎊的賠償。

77歲的房地產開發商巴哈蒂先生聲稱，學校「故意」建造了這個場地來「惹惱」這對夫婦，因此他被迫停止使用他的花園作為休息場所。他66歲的妻子巴哈蒂女士曾經是一位熱心的園藝家，她說球場「持續不斷的可怕噪音」讓她感到痛苦。

2021年，該計畫募集到資金後，將一個草地遊樂場改造成全天候遊樂區，內設五人制足球場。它周圍有綠色的鐵絲網，距離這對夫婦的家大約兩公尺。但到了2022年10月，巴哈蒂夫婦向漢普郡議會提起民事訴訟，指控其構成普通法滋擾。

法官菲利普·格倫 （Philip Glen） 裁定，雖然亂扔的球可能會令人煩惱，但「頻繁地將球投擲」到別人的財產上違反了普通法。

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